Para el martes 22 de septiembre de 2026, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha asignado las farmacias de guardia en la ciudad.

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Estas son las farmacias designadas por zona, con dirección y teléfono, para organizar su visita.

Zona Centro

RUIZ C.B. (Centro) – C/JAÚDENES Nº 36. Teléfono: 956 51 22 18

Campo Exterior

PUYA C.B. (Campo Exterior) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL). Teléfono: 956 50 04 20

Turno noche

PUYA C.B. (Turno de Noche) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL). Teléfono: 956 50 04 20

Confirme posibles cambios de última hora con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta antes de desplazarse.

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Para agilizar la dispensación, acuda con la receta médica cuando proceda y facilite datos básicos como nombre, medicamentos habituales y alergias. El servicio de guardia permite obtener medicamentos fuera del horario habitual de apertura; planifique la visita teniendo en cuenta que las aperturas nocturnas son más lentas por la menor plantilla disponible.

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