El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acaban de responder a la ministra de Juventud e Infancia después de que Sira Rego afirmarse que “la mayoría de los menores quieren quedarse en España y se van a quedar”.

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Tanto Vivas como Feijóo han insistido en activar los mecanismos para repatriarlos con sus familias. “La ministra estaba de acuerdo en que la prioridad era el reagrupamiento familiar desde el primer momento. Nosotros no hemos cambiado de criterio”, ha dicho Vivas en rueda de prensa. “Activemos los mecanismos necesarios para que así sea”, ha añadido. La ley obliga a escuchar al menor aunque su deseo, que en la mayoría de los casos es permacer en España, no tiene por qué materializarse, hay que aplicar el interés superior del mismo.

El presidente ceutí ha recordado las afirmaciones de Marruecos de “colaborar” en el recibimiento de los menores, aunque ha reconocido que en otras ocasiones no ha sido así y ha deslizado que el Gobierno quiere “desviar” la cuestión hacia los menores en lugar de hablar de la “invasión”. “Si un país ofrece recoger, aceptar a todos sus menores, en el ámbito diplomático hay que activar esa solución”, ha añadio Feijóo.

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“El Gobierno español tiene que hacer su trabajo. ¿Qué es lo que falla aquí? ¿Por qué el Gobierno no cumple? Si no tiene funcionarios suficientes, puede pedir refuerzo a los funcionarios europeos”, ha remachado el líder del PP, que ha recibido el apoyo de Manfred Weber, presidente del PPE. “El mejor lugar para los menores inmigrantes no acompañados es con sus madres y con sus padres. Por eso tenemos que utilizar todas las herramientas que tengamos a mano para retornar a los menores con sus familias”, ha afirmado Weber.