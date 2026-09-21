Exteriores y la Embajada en Rabat lanzan mensajes informativos ante la convocatoria lanzada en Marruecos para el día de sus elecciones, mientras Albares confirma contactos permanentes con el país vecino para desplegar un dispositivo disuasorio.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha puesto en marcha un conjunto de medidas «preventivas» ante la proliferación de llamamientos en redes sociales que incitan a un nuevo intento de entrada irregular a Ceuta el próximo miércoles 23 de septiembre, coincidiendo con la jornada de elecciones generales en Marruecos.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado la activación de todos los canales diplomáticos e informativos para neutralizar estas campañas de desinformación promovidas en Marruecos por redes dedicadas al tráfico de personas. Albares ha subrayado que se mantiene un contacto constante con el Gobierno marroquí con el objetivo de coordinar un dispositivo policial disuasorio en el lado fronterizo que evite cualquier intento de avalancha.

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Campaña institucional contra la desinformación

Como pilar central de esta respuesta, la Embajada de España en Rabat y las distintas sedes consulares en el país magrebí están difundiendo mensajes en español y francés para desmentir los bulos que circulan en la red:

Estatus legal y traslados: Las autoridades recalcan que acceder de forma irregular a Ceuta o Melilla no concede el derecho a viajar a la Península, permanecer en territorio español ni transitar libremente por la Unión Europea.

Las autoridades recalcan que acceder de forma irregular a Ceuta o Melilla no concede el derecho a viajar a la Península, permanecer en territorio español ni transitar libremente por la Unión Europea. Aclaración judicial: La campaña puntualiza que las recientes resoluciones del Tribunal Supremo no alteran la Ley de Extranjería, no declaran ilegales las devoluciones en frontera ni impiden la tramitación de retornos.

La campaña puntualiza que las recientes resoluciones del Tribunal Supremo no alteran la Ley de Extranjería, no declaran ilegales las devoluciones en frontera ni impiden la tramitación de retornos. Doble filtro de seguridad: Se recuerda la vigencia de un sistema de control único en Europa, compuesto por un primer filtro en la frontera terrestre y un segundo control Schengen en puertos y aeropuertos a la salida hacia la Península.

Las actuaciones de contención se producen tras la grave crisis sufrida el pasado 30 de julio, cuando se registró el cruce irregular de miles de personas estimulado por bulos en internet, y suceden a otros llamamientos detectados recientemente para el pasado domingo 20 de septiembre que finalmente no llegaron a materializarse.