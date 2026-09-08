AEMET prevé 29°C de máxima y 21°C de mínima para Ceuta este martes, 8 de septiembre de 2026; la probabilidad de precipitación es del 0% y el cielo registrará nubes altas.

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La sensación térmica alcanzará hasta 32°C, por lo que el calor se notará durante el día. La humedad variará entre un 35% mínimo y un 100% máximo. El viento soplará del SE con 5 km/h, una brisa ligera que no debería condicionar actividades al aire libre. El índice UV máximo es de 7, según los datos facilitados por la AEMET.

Previsión para los próximos días

El miércoles 9 de septiembre se espera estabilización: 27°C de máxima y 22°C de mínima, cielo despejado y brisa del O a 25 km/h, lo que puede alterar la sensación térmica para quienes notan más el viento.

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El jueves 10 de septiembre bajan ligeramente las temperaturas —25°C máxima y 20°C mínima— y se prevé cielo muy nuboso con viento del NE a 10 km/h. El viernes 11 de septiembre registra 25°C de máxima y 21°C de mínima; el estado del cielo no aparece especificado en los datos proporcionados y el dato de viento figura en blanco, por lo que no puede concretarse la velocidad.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 29°C

29°C Temperatura mínima: 21°C

21°C Estado del cielo: Nubes altas

Nubes altas Viento: SE, 5 km/h

SE, 5 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: 100% (máxima) y 35% (mínima)

100% (máxima) y 35% (mínima) Índice UV máximo: 7

Recomendaciones

Protección solar: crema, gafas y sombrero en las horas de mayor radiación. Mantenga la hidratación; busque sombra si percibe incomodidad por la sensación térmica (hasta 32°C). No se prevén lluvias (0%), por lo que el paraguas no será necesario, aunque conviene vigilar la evolución de la nubosidad alta.

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