Según el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, en el listado del martes, 8 de septiembre de 2026 aparecen 3 guardias en la ciudad.

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Zona, dirección y teléfono para localizar la farmacia de guardia que necesites.

Zona Centro

HISPANIA (Centro) – C/ Alcalde Fructuoso Miaja, nº 14 – Teléfono: 956 51 25 30

Campo Exterior

PUYA C.B. (Campo Exterior) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – Teléfono: 956 50 04 20. Esta farmacia figura también en el turno de noche.

Si vas a acudir fuera del horario habitual, recuerda que la referencia junto al cuartel de la Guardia Civil facilita la localización de la farmacia PUYA. Lleva la receta médica o tu tarjeta sanitaria para agilizar la dispensación. En caso de urgencia sin receta, explica la circunstancia al farmacéutico; la entrega estará sujeta a la normativa vigente. Estas indicaciones afectan directamente a los ceutíes que necesiten medicación fuera del horario comercial.

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Para confirmar posibles cambios de última hora consulta con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta.

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