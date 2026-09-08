Martes, 8 de septiembre de 2026. En Ceuta se prevé una máxima de 29°C y una mínima de 21°C; cielo con nubes altas, viento SE 5 km/h y probabilidad de lluvia 0%, según AEMET.

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En el resto de España la meteorología presenta contrastes: el centro y el sur mantienen temperaturas elevadas y estabilidad, mientras que el norte peninsular y tramos del litoral mediterráneo concentran la mayor probabilidad de precipitaciones.

Norte peninsular

Bilbao (máx 28°C / mín 16°C): intervalos nubosos con lluvia, viento NO 10 km/h y probabilidad de lluvia 100%.

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Coruña, A (máx 23°C / mín 17°C): cielo cubierto con lluvia, viento S 10 km/h y probabilidad de lluvia 100%. AEMET sitúa en esta zona las precipitaciones más persistentes del país.

Centro peninsular

Madrid (máx 35°C / mín 23°C): poco nuboso, viento SO 20 km/h y probabilidad de lluvia 0%.

Zaragoza (máx 39°C / mín 21°C): intervalos nubosos, viento C 0 km/h y probabilidad de lluvia 15%, con incertidumbre sobre la nubosidad de la tarde.

Sur peninsular

Sevilla (máx 39°C / mín 22°C): poco nuboso, viento SO 10 km/h y probabilidad de lluvia 0%.

En Ceuta se mantiene la ausencia de precipitaciones, aunque la presencia de nubes altas puede reducir la luminosidad durante el día.

Mediterráneo

València (máx 35°C / mín 21°C): poco nuboso, viento E 10 km/h y probabilidad de lluvia 0%.

Barcelona (máx 33°C / mín 23°C): intervalos nubosos con lluvia escasa, viento S 15 km/h y probabilidad de lluvia 55%. AEMET indica posibilidad de chubascos puntuales en la zona.

Islas Baleares

Palma (máx 32°C / mín 22°C): poco nuboso, viento SO 10 km/h y probabilidad de lluvia 0%.

En general, la jornada en Baleares será seca y con viento moderado.

Islas Canarias

Palmas de Gran Canaria, Las (máx 29°C / mín 24°C): intervalos nubosos, viento N 25 km/h y probabilidad de lluvia 35%.

El componente norte del viento puede influir en la sensación térmica en zonas expuestas.

Recomendaciones

En el norte peninsular (Bilbao, Coruña, A), lleve paraguas o impermeable: probabilidad de lluvia 100% .

(Bilbao, Coruña, A), lleve paraguas o impermeable: . En centro y sur (Madrid, Zaragoza, Sevilla) priorice medidas para evitar el calor en horas centrales del día.

(Madrid, Zaragoza, Sevilla) priorice medidas para evitar el calor en horas centrales del día. En el litoral mediterráneo, especialmente en Barcelona, tome precauciones por lluvia ocasional (55%).

El mapa de AEMET para este martes muestra un país mayormente estable en gran parte de la Península y Baleares, con el norte peninsular y tramos del Mediterráneo como las zonas de mayor actividad pluviométrica, según los datos municipales consultados.

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