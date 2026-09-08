Martes, 8 de septiembre de 2026. En Ceuta se prevé una máxima de 29°C y una mínima de 21°C; cielo con nubes altas, viento SE 5 km/h y probabilidad de lluvia 0%, según AEMET.
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En el resto de España la meteorología presenta contrastes: el centro y el sur mantienen temperaturas elevadas y estabilidad, mientras que el norte peninsular y tramos del litoral mediterráneo concentran la mayor probabilidad de precipitaciones.
Norte peninsular
Bilbao (máx 28°C / mín 16°C): intervalos nubosos con lluvia, viento NO 10 km/h y probabilidad de lluvia 100%.
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Coruña, A (máx 23°C / mín 17°C): cielo cubierto con lluvia, viento S 10 km/h y probabilidad de lluvia 100%. AEMET sitúa en esta zona las precipitaciones más persistentes del país.
Centro peninsular
Madrid (máx 35°C / mín 23°C): poco nuboso, viento SO 20 km/h y probabilidad de lluvia 0%.
Zaragoza (máx 39°C / mín 21°C): intervalos nubosos, viento C 0 km/h y probabilidad de lluvia 15%, con incertidumbre sobre la nubosidad de la tarde.
Sur peninsular
Sevilla (máx 39°C / mín 22°C): poco nuboso, viento SO 10 km/h y probabilidad de lluvia 0%.
En Ceuta se mantiene la ausencia de precipitaciones, aunque la presencia de nubes altas puede reducir la luminosidad durante el día.
Mediterráneo
València (máx 35°C / mín 21°C): poco nuboso, viento E 10 km/h y probabilidad de lluvia 0%.
Barcelona (máx 33°C / mín 23°C): intervalos nubosos con lluvia escasa, viento S 15 km/h y probabilidad de lluvia 55%. AEMET indica posibilidad de chubascos puntuales en la zona.
Islas Baleares
Palma (máx 32°C / mín 22°C): poco nuboso, viento SO 10 km/h y probabilidad de lluvia 0%.
En general, la jornada en Baleares será seca y con viento moderado.
Islas Canarias
Palmas de Gran Canaria, Las (máx 29°C / mín 24°C): intervalos nubosos, viento N 25 km/h y probabilidad de lluvia 35%.
El componente norte del viento puede influir en la sensación térmica en zonas expuestas.
Recomendaciones
- En el norte peninsular (Bilbao, Coruña, A), lleve paraguas o impermeable: probabilidad de lluvia 100%.
- En centro y sur (Madrid, Zaragoza, Sevilla) priorice medidas para evitar el calor en horas centrales del día.
- En el litoral mediterráneo, especialmente en Barcelona, tome precauciones por lluvia ocasional (55%).
El mapa de AEMET para este martes muestra un país mayormente estable en gran parte de la Península y Baleares, con el norte peninsular y tramos del Mediterráneo como las zonas de mayor actividad pluviométrica, según los datos municipales consultados.