AEMET anuncia cielo despejado en Ceuta para el miércoles 16 de septiembre de 2026, con máxima de 28°C y mínima de 19°C. La sensación térmica podrá alcanzar los 29°C durante las horas más cálidas.

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El viento soplará del oeste a unos 25 km/h. La probabilidad de precipitación es del 0% y la humedad oscilará entre el 55% y el 100%.

Previsión para los próximos días

Para el jueves 17 de septiembre, AEMET prevé condiciones similares: cielo despejado, máxima de 26°C y mínima de 18°C, con viento de dirección este alrededor de 10 km/h.

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El viernes 18 de septiembre se esperan intervalos nubosos con lluvia escasa. La previsión sitúa la máxima en 25°C y la mínima en 20°C, con viento del este a unos 15 km/h.

El sábado 19 de septiembre la AEMET indica máxima de 25°C y mínima de 22°C; no se facilita el estado del cielo ni la velocidad exacta del viento para ese día, por lo que conviene consultar actualizaciones si se planifican actividades.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 28°C

28°C Temperatura mínima: 19°C

19°C Estado del cielo: Despejado

Despejado Viento: O (oeste), 25 km/h

O (oeste), 25 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: entre 55% y 100%

entre 55% y 100% Índice UV máximo: 7

Recomendaciones

Con un UV máximo de 7 y cielo despejado, proteja la piel y los ojos con crema, gafas y sombrero en las horas centrales. Aunque las temperaturas son templadas, el viento del oeste a 25 km/h puede aumentar la sensación térmica; lleve una prenda ligera. No se esperan lluvias (0%), pero si percibe cambios en la humedad ajuste la vestimenta. Consulte las actualizaciones de AEMET para posibles variaciones de última hora.

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