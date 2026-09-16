Hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026, las farmacias de guardia en Ceuta son NIETO (Centro) y PUYA C.B. (Campo Exterior y turno de noche), según el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta.

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El listado, publicado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, recoge la dirección y el teléfono de las farmacias de guardia en la ciudad para facilitar la atención fuera del horario habitual. Los ceutíes deben consultar la zona y el horario antes de desplazarse; en el turno de noche puede ser útil llamar previamente para confirmar disponibilidad. La información cubre tanto dispensaciones puntuales como atención fuera del horario habitual. Mantenga la documentación médica a mano si necesita receta.

Zona Centro

NIETO (Centro) – C/ REAL 39 (LOS REMEDIOS) – Teléfono: 856 20 85 17

Campo Exterior

PUYA C.B. (Campo Exterior; turno de noche) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – Teléfono: 956 50 04 20

Si dispone de receta médica, llévela para agilizar la dispensación; en caso de duda llame al teléfono indicado antes de desplazarse.

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