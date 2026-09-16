Miércoles, 16 de septiembre de 2026. AEMET sitúa a Ceuta y Sevilla con cielos despejados y 0% de probabilidad de lluvia; otras capitales registrarán nubosidad y precipitaciones.
Lee tambien: Cambio de hora en España 2026: cuándo hay que atrasar el reloj al horario de invierno
En Ceuta se esperan máxima 28°C y mínima 19°C, con viento del O 25 km/h. Ese régimen de viento favorece la renovación del aire en la ciudad y mantiene baja la probabilidad de precipitaciones.
Norte peninsular
Bilbao: cubierto con lluvia. Máxima 22°C, mínima 15°C, viento del NO 15 km/h y probabilidad de lluvia 100%, según AEMET.
Lee tambien: El tiempo en España martes 15 de septiembre de 2026: Ceuta y el resto del país, con cielos mayormente despejados
Coruña (A): intervalos nubosos con lluvia escasa. Máxima 22°C, mínima 17°C, viento del N 20 km/h y probabilidad de lluvia 70%.
Centro peninsular
Madrid registrará intervalos nubosos con lluvia escasa. Máxima 27°C, mínima 16°C, viento del NE 30 km/h y probabilidad de lluvia 80%, según la previsión de AEMET para capitales.
Zaragoza estará muy nubosa con lluvia escasa. Máxima 25°C, mínima 16°C, viento del NO 35 km/h y probabilidad de lluvia 90%.
Sur peninsular
El sur presenta mayor estabilidad. En Ceuta la previsión es de despejado con máxima 28°C y mínima 19°C, viento del O 25 km/h y probabilidad de lluvia 0%, de acuerdo con AEMET.
En Sevilla también se esperan cielos despejados. Máxima 35°C, mínima 19°C, viento del SO 5 km/h y probabilidad de lluvia 0%.
Mediterráneo
Barcelona: muy nuboso con lluvia. Máxima 29°C, mínima 21°C, viento del S 10 km/h y probabilidad de lluvia 100%, según AEMET.
València registrará intervalos nubosos con lluvia. Máxima 29°C, mínima 19°C, viento del NE 20 km/h y probabilidad de lluvia 100%.
Islas Baleares
En Palma AEMET indica intervalos nubosos con lluvia. Máxima 32°C, mínima 18°C, viento del S 10 km/h y probabilidad de lluvia 100%.
Islas Canarias
En Las Palmas de Gran Canaria se prevé despejado, con máxima 27°C y mínima 24°C. El viento del N 30 km/h y probabilidad de lluvia 0% son los datos principales.
Recomendaciones
- En Ceuta, con cielos despejados y probabilidad de lluvia 0%, se pueden planificar actividades al aire libre; tenga en cuenta el viento del oeste (25 km/h).
- En zonas con lluvia y probabilidad del 100% (Barcelona, València, Bilbao) conviene seguir la evolución de la nubosidad y adaptar los desplazamientos.
La información de temperaturas, viento y probabilidad de lluvia procede de AEMET para capitales. Para la planificación diaria en cada municipio, la agencia recomienda seguir sus avisos y actualizaciones.