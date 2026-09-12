AEMET sitúa para Ceuta el sábado 12 de septiembre de 2026 una máxima de 26°C, mínima de 22°C y una probabilidad de precipitación del 55%, con lluvia escasa prevista durante la jornada.

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La predicción indica humedad elevada —máxima 95% y mínima 75%— y viento del Este (E) a 25 km/h, lo que mantendrá el ambiente húmedo. El índice UV máximo estimado es 7. Todos los datos, salvo indicación contraria, proceden de la AEMET.

Previsión para los próximos días

Para el domingo 13 de septiembre la AEMET mantiene condiciones similares en Ceuta: máxima de 25°C y mínima de 22°C, cielo muy nuboso con lluvia escasa y viento del Este a 25 km/h.

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El lunes 14 de septiembre se espera un descenso de la nubosidad con cielo poco nuboso, mínima de 20°C y máxima de 25°C, con viento del Este en torno a 20 km/h. El martes 15 de septiembre la AEMET anuncia una máxima de 24°C y una mínima de 20°C; en los datos facilitados para ese día no figura el estado del cielo ni la velocidad del viento.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 26°C

26°C Temperatura mínima: 22°C

22°C Estado del cielo: Cubierto con lluvia escasa

Cubierto con lluvia escasa Viento: E, 25 km/h

E, 25 km/h Probabilidad de precipitación: 55%

55% Humedad: máxima 95% y mínima 75%

máxima 95% y mínima 75% Índice UV máximo: 7

Recomendaciones

Lleve paraguas o prenda impermeable por la posibilidad de chubascos y proteja la piel cuando haya claros, dado el índice UV de 7. El viento del Este a 25 km/h puede aumentar la sensación de frescor.

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