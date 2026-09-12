Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta: el sábado 12 de septiembre de 2026 hay 3 farmacias de guardia en la ciudad.

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Consulta la zona que te corresponde en el listado para localizar el establecimiento más cercano. Las guardias atienden fuera del horario habitual; para agilizar la dispensación lleva la receta médica y, si procede, el nombre del medicamento. Llamar por teléfono antes de desplazarte ayuda a confirmar disponibilidad y reducir tiempos de espera.

Zona Centro

PARTIDA (Centro) – PASEO REVELLÍN Nº 7 – Teléfono: 956 51 28 11

Campo Exterior

LOBATO (Campo Exterior) – AV EJERCITO ESPAÑOL Nº 10 (ZONA ZURRÓN) – Teléfono: 956 50 30 54

Turno noche

PUYA C.B. (Turno de Noche) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – Teléfono: 956 50 04 20

Si la necesidad es urgente y fuera del alcance de la farmacia, contacta con los servicios de emergencias.

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