Marina, residente en la ciudad autónoma, narró en ‘Espejo Público’ cómo tuvo que recurrir a un spray de pimienta tras ser increpada por la calle, mientras el diputado socialista Víctor Gutiérrez defendió no romper lazos con Marruecos.

El plató del programa Espejo Público (Antena 3) se convirtió este viernes en escenario de un tenso contraste de visiones sobre la crisis migratoria de Ceuta. El debate contrapuso el discurso oficial del Gobierno central, centrado en la vía diplomática con Rabat, frente al crudo testimonio de los residentes locales sobre el aumento de la inseguridad en las calles de la ciudad.

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La vía diplomática del PSOE: «Necesitamos a Marruecos»

El diputado del PSOE, Víctor Gutiérrez, defendió la postura del Ejecutivo frente a las peticiones de ruptura de relaciones con el país vecino tras los episodios de entrada masiva.

Apuesta por la geopolítica: Gutiérrez remarcó que la prioridad es la estabilización y el control fronterizo: «Necesitamos a Marruecos, nos guste o no, para que controlen sus fronteras».

Gutiérrez remarcó que la prioridad es la estabilización y el control fronterizo: «Necesitamos a Marruecos, nos guste o no, para que controlen sus fronteras». Sin pruebas documentales: El parlamentario dudó de que Rabat haya orquestado la entrada masiva de personas, argumentando la ausencia de informes o documentos definitivos que así lo acrediten, por lo que instó a mantener «la diplomacia y la tranquilidad».

El parlamentario dudó de que Rabat haya orquestado la entrada masiva de personas, argumentando la ausencia de informes o documentos definitivos que así lo acrediten, por lo que instó a mantener «la diplomacia y la tranquilidad». Traslados a campamentos: Explicó que el plan acordado entre Administraciones pasa por reubicar a las personas de las playas a instalaciones temporales para garantizar la dignidad y acelerar los trámites de filiación.

Inseguridad en primera persona: el testimonio de los vecinos

Frente a la versión institucional, Marina, una vecina de Ceuta presente en la emisión, trasladó la preocupación cotidiana que se vive en las calles tras la crisis y justificó el retardo de otras comunidades en acoger migrantes por la situación de «miedo» generada.

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«Fui con mis primas y, en solo un minuto de camino, tuve que sacar el spray de pimienta porque ya teníamos a siete personas detrás diciéndonos guarradas. Aquí violan, siguen robando y te increpan por la calle.» — Marina, vecina de Ceuta.

El ambiente de tensión en la zona se suma a las protestas de los propios efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en la zona, quienes han criticado las precarias condiciones en las que descansan en comparación con los equipamientos destinados a los nuevos asentamientos.