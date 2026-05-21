Los aspirantes a PNB, PER, Patrón y Capitán de Yate disponen de un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones en el Complejo Deportivo «Guillermo Molina».

El Instituto Ceutí de Deportes (ICD) ha dado un paso crucial en la primera convocatoria de 2026 para la obtención de titulaciones náuticas de recreo en Ceuta. El organismo oficial ha hecho públicas las calificaciones provisionales de los exámenes teóricos realizados a lo largo de este mes de mayo, permitiendo a los alumnos conocer su rendimiento en las distintas modalidades evaluadas.

Este anuncio da continuidad a un riguroso cronograma que arrancó el pasado 9 de abril con la lista de admitidos y que continuó el 29 del mismo mes con la fijación del calendario definitivo de exámenes.

Resultados disponibles para todas las modalidades

Las listas provisionales —que ya se encuentran disponibles para su consulta pública— clasifican a los aspirantes en las categorías de apto, no apto o no presentado, desglosando los resultados según los módulos genéricos y específicos de navegación.

Los exámenes evaluados corresponden a los siguientes títulos:

Patrón para Navegación Básica (PNB).

Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER) (incluyendo la prueba complementaria de PNB).

(incluyendo la prueba complementaria de PNB). Patrón de Yate.

Capitán de Yate.

Para garantizar la total transparencia del proceso, el documento oficial cuenta con el aval y la firma de la presidenta del tribunal calificador, María de las Nieves Endrina Sánchez, y de la secretaria, María Eugenia Teijeiro Lillo.

Exámenes con el sello de calidad internacional ISO 9001

Un aspecto fundamental de esta convocatoria es el rigor técnico y organizativo bajo el que se desarrollan las pruebas. La Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado bajo la estricta norma ISO 9001:2015, una acreditación emitida por la entidad LRQA España S.L.

Este sello de calidad cubre de manera específica la realización de los exámenes para las titulaciones náuticas en la Ciudad Autónoma. De este modo, se garantiza a los ciudadanos ceutíes que tanto el diseño como la corrección de los ejercicios teóricos se rigen por los más altos estándares internacionales de equidad y profesionalidad.

Abierto el plazo de reclamaciones

Para aquellos aspirantes que no estén conformes con la nota obtenida, el ICD ha activado de inmediato el mecanismo de revisión.

Plazo legal: Se ha abierto un período de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación oficial (es decir, desde el 20 de mayo de 2026).

Las alegaciones deberán dirigirse formalmente al Presidente de los Tribunales Calificadores. El punto de entrega habilitado es la sede del Instituto Ceutí de Deportes, ubicada en el Complejo Deportivo “Guillermo Molina” (Calle Juan Díaz Fernández, s/n, CP 51001, Ceuta). Es indispensable presentar la documentación dentro de este plazo legal antes de que las listas adquieran carácter definitivo.