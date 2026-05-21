El Portal de Contratación del Estado revela las fechas y el presupuesto de las actuaciones de Loquillo, M-Clan, Taburete y Chambao en el emblemático recinto.

CEUTA.– Las noches de verano en Ceuta contarán con una agenda musical intensa durante las próximas semanas. El Parque Marítimo del Mediterráneo se prepara para albergar la segunda edición del ciclo ‘Concert Music’, que este año traerá a la ciudad autónoma a cuatro reconocidos nombres del panorama musical español: M-Clan, Loquillo, Taburete y Chambao. Según los datos oficiales publicados en el Portal de Contratación del Estado, el coste total de estas contrataciones asciende a 179.000 euros, unas actuaciones que se repartirán de forma equitativa entre los meses de junio y julio.

Este ciclo se sumará a la oferta de ocio estival que la ciudad desplegará de forma paralela en otros escenarios habituales, como el Conjunto Monumental de las Murallas Reales y las próximas Fiestas Patronales.

Calendario de actuaciones y desglose de costes

La programación arrancará a finales de junio y se concentrará especialmente en las primeras tres semanas de julio. El desglose por artista, fechas y presupuestos (incluyendo el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, IPSI) se detalla a continuación:

M-Clan (29 de junio): El grupo murciano será el encargado de inaugurar el ciclo en el recinto manriqueño a las 22:00 horas. Clásicos de su repertorio de rock como ‘Carolina’ o ‘Llamando a la tierra’ sonarán en una primera cita que ha supuesto un desembolso público de 52.000 euros (50.000 euros de caché base más un 4% de IPSI).

El grupo murciano será el encargado de inaugurar el ciclo en el recinto manriqueño a las 22:00 horas. Clásicos de su repertorio de rock como ‘Carolina’ o ‘Llamando a la tierra’ sonarán en una primera cita que ha supuesto un desembolso público de (50.000 euros de caché base más un 4% de IPSI). Chambao (1 de julio): El mes de julio comenzará con el flamenco-fusión de la banda liderada por María del Mar Rodríguez ‘La Mari’. Su concierto está programado también para las 22:00 horas, con un coste de 20.000 euros (19.230,77 euros de base más 769,13 euros de tasas fiscales).

El mes de julio comenzará con el flamenco-fusión de la banda liderada por María del Mar Rodríguez ‘La Mari’. Su concierto está programado también para las 22:00 horas, con un coste de (19.230,77 euros de base más 769,13 euros de tasas fiscales). Loquillo (20 de julio): José María Sanz ‘Loquillo’, una de las figuras más longevas y con mayor personalidad del rock español, regresará a Ceuta para actuar a partir de las 22:00 horas. Esta contratación representa la partida más alta del ciclo, con un coste total de 62.000 euros (59.615,38 euros más el 4% de IPSI).

José María Sanz ‘Loquillo’, una de las figuras más longevas y con mayor personalidad del rock español, regresará a Ceuta para actuar a partir de las 22:00 horas. Esta contratación representa la partida más alta del ciclo, con un coste total de (59.615,38 euros más el 4% de IPSI). Taburete (22 de julio): El cierre del cartel correrá a cargo de la banda madrileña comandada por Willy Bárcenas, que llegará a la ciudad en plena gira de presentación de su último trabajo discográfico, ‘El perro que fuma’. La actuación, cuyo horario exacto aún está pendiente de confirmación, tiene un coste adjudicado de 45.000 euros (43.269,23 de base más 1.730,77 euros de IPSI).

Entradas pendientes: Por el momento, las administraciones organizadoras no han facilitado información relativa a los precios de las localidades ni la fecha oficial en la que saldrán a la venta las entradas para los diferentes espectáculos.