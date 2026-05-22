El tiempo en Ceuta para el viernes, 22 de mayo de 2026 llega con una previsión marcada por la nubosidad y un ambiente relativamente templado. De acuerdo con los datos de la AEMET, la jornada se mueve entre 24°C y 18°C, con sensación térmica similar a estas cifras y probabilidad de precipitación del 0%.

En cuanto al viento, sopla desde el Este (E) con una intensidad de 10 km/h, lo que aportará una ligera ventilación durante el día. Además, la humedad se situará entre 65% y 90%, y el índice UV máximo alcanza 9, un nivel alto que conviene tener en cuenta si vas a pasar tiempo al aire libre.

Previsión para los próximos días

El fin de semana arranca con un patrón similar: el sábado, 23 de mayo se mantiene con nubosidad y termómetros en el mismo rango, con máxima de 24°C y mínima de 18°C. El viento continúa del Este a 10 km/h, por lo que no se esperan cambios bruscos en la sensación ambiental.

El domingo, 24 de mayo mejora ligeramente el aspecto del cielo: la AEMET prevé poco nuboso, con máxima de 23°C y mínima de 18°C. Eso sí, el viento del Este se intensifica hasta 20 km/h, de modo que puede notarse más el aire en la calle. Para el lunes, 25 de mayo, la previsión que se aporta indica máxima de 23°C y mínima de 18°C, con el resto de parámetros no especificados en el listado facilitado.

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Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 24°C

24°C Temperatura mínima: 18°C

18°C Estado del cielo: Nuboso

Nuboso Viento: E (10 km/h)

E (10 km/h) Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: 65% a 90%

65% a 90% Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Con un UV máximo de 9, es recomendable protegerse del sol (gafas, crema y sombrero) aunque el cielo esté nuboso. Mantén también una capa ligera: las mínimas rondan los 18°C y el día se queda en los 24°C. Y por el viento del Este, conviene ir con precaución si vas a estar en zonas expuestas, aunque no se esperan lluvias (0%), así que no es necesario llevar paraguas.