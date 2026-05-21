Kissy Chandiramani subraya la estabilidad y los logros económicos de las últimas legislaturas y afea a los grupos políticos que se centren en consignas de cara a los próximos comicios.

CEUTA.– La portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Ceuta, Kissy Chandiramani, ha sido la encargada de cerrar las intervenciones en el Debate sobre el Estado de la Ciudad con una firme defensa de la gestión del Ejecutivo liderado por Juan Vivas. Chandiramani ha lamentado el tono bronco de la sesión y ha criticado que la oposición haya utilizado sus turnos de palabra para lanzar las «consignas» de los próximos doce meses de precampaña, en lugar de aportar propuestas reales para los ceutíes.

Como principal argumento de la eficacia del Gobierno, la portavoz ha destacado un dato revelador: el hecho de que apenas se haya debatido sobre los servicios públicos esenciales, la limpieza, las zonas verdes o los servicios sociales. «Que no se haya hablado de eso significa que tan mal no lo estamos haciendo y que no son un problema», ha sentenciado.

El «club de los sensatos» frente a las crisis

Durante su intervención, Chandiramani ha pedido a las distintas formaciones que se unan al «club de los sensatos y al pragmatismo» para sacar adelante medidas que mejoren el día a día de los ciudadanos. Ha recordado que, en las dos últimas legislaturas, el Gobierno de Vivas ha tenido que capear crisis de extrema gravedad, tales como el fin del modelo del porteo, la pandemia del COVID-19 y la crisis migratoria de 2021.

«Gobernar Ceuta es proteger a la ciudad cuando hay recursos limitados, resolver problemas y saber dónde poner cada euro. Eso es eficacia y eso significa tener hoy 250.000 afiliados a la Seguridad Social», ha subrayado la portavoz, vinculando la estabilidad institucional con los resultados económicos.

Asimismo, ha puesto en valor el avance en materia de vivienda, las obras en las barriadas, la conservación del patrimonio cultural y el éxito del deporte local como un dinamizador turístico y económico de primer nivel. Todo ello, ha insistido, manteniendo una «lealtad institucional constante» con el Gobierno Central a la hora de reclamar mejoras en sanidad, educación, transportes marítimos o las bonificaciones a la Seguridad Social.