El Servicio Marítimo de la Guardia Civil y los socorristas de Marsave coordinaron con éxito el auxilio de los tripulantes, que no necesitaron asistencia sanitaria.

Un susto que, afortunadamente, quedó en un lance de navegación perfectamente resuelto. Cuatro ciudadanos ceutíes, todos ellos mayores de edad, tuvieron que ser rescatados a primera hora de la tarde de este miércoles tras volcar la embarcación en la que navegaban a la altura de la conocida playa del Chorrillo.

El incidente se produjo en torno a las 17:00 horas, cuando la embarcación sufrió un percance mecánico relacionado con el sistema de dirección, lo que provocó la pérdida de control y el posterior vuelco del cabo.

Coordinación inmediata entre la Guardia Civil y Marsave

Nada más registrarse el incidente, la central COS de la Guardia Civil dio la voz de alarma. El Servicio Marítimo del Instituto Armado se desplazó de inmediato hasta el lugar de los hechos para ejecutar el rescate de los cuatro ocupantes y proceder al remolque de la embarcación siniestrada hasta su base.

En las labores de auxilio cooperó de forma activa Marsave, la empresa encargada del servicio de socorrismo y salvamento en las playas ceutíes. Cabe destacar que este dispositivo se encuentra plenamente operativo desde el pasado 15 de mayo, fecha en la que arrancó oficialmente la temporada de baño en la ciudad autónoma.

Sin daños personales: A pesar de la espectacularidad del vuelco, fuentes oficiales han confirmado que los cuatro tripulantes fueron puestos a salvo en perfecto estado de salud y no requirieron ningún tipo de asistencia sanitaria.

Playas seguras de cara al verano

Este suceso pone de manifiesto la efectividad de los planes de seguridad costera ahora que arranca la época estival. El litoral ceutí cuenta con un blindaje coordinado en el que conviven diferentes activos de emergencia:

Marsave: Encargados del día a día en la arena y zonas de baño, equipados con socorristas, personal sanitario y medios acuáticos para intervenciones rápidas.

Encargados del día a día en la arena y zonas de baño, equipados con socorristas, personal sanitario y medios acuáticos para intervenciones rápidas. Guardia Civil (Servicio Marítimo y GEAS): Enfocados en incidencias de mayor calado en alta mar o rescates de envergadura, como el acontecido esta tarde.

Gracias a la rápida respuesta de ambos cuerpos, la primera gran incidencia de la temporada marítima se ha saldado exclusivamente con daños materiales y un susto para sus protagonistas.