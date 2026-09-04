AEMET: 55% de probabilidad de precipitación y 26°C de máxima / 21°C de mínima en Ceuta este viernes, 4 de septiembre de 2026, con cielo cubierto y lluvia escasa.

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Según la AEMET, el viento soplará del este (E) a 5 km/h, la humedad se moverá entre 80% y 100% y el índice UV máximo alcanzará 8. Las sensaciones térmicas serán similares a los valores oficiales: ambiente cálido y húmedo bajo el manto nuboso, con posibles claros pasajeros que elevarían la exposición solar. La lluvia prevista es débil, pero la alta humedad puede mantener superficies resbaladizas y reducir la visibilidad en periodos de precipitación. Planifica desplazamientos teniendo en cuenta esa combinación de humedad y nubosidad.

Previsión para los próximos días

El sábado 5 de septiembre seguirá cubierto, con máx. 25°C y mín. 21°C; el viento girará a NE a 20 km/h, lo que dará sensación más fresca. El domingo 6 de septiembre estará muy nuboso, con máx. 26°C y mín. 21°C y viento del este (E) a 15 km/h. Para el lunes 7 de septiembre la AEMET indica 26°C de máxima y 21°C de mínima; el parte no especifica estado del cielo ni velocidad del viento (dato no facilitado).

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En Ceuta, se estima una población en torno a 85.000 habitantes; la humedad suele sentirse con más intensidad en zonas cercanas al Puerto y al Paseo Marítimo.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 26°C

26°C Temperatura mínima: 21°C

21°C Estado del cielo: Cubierto con lluvia escasa

Cubierto con lluvia escasa Viento: E, 5 km/h

E, 5 km/h Probabilidad de precipitación: 55%

55% Humedad: entre 80% y 100%

entre 80% y 100% Índice UV máximo: 8

Recomendaciones

Lleva paraguas o una prenda impermeable ligera, especialmente por la mañana y durante la jornada. Usa protección solar y gafas mientras haya claros: el UV llega a 8. Viste con capas ligeras para adaptarte a los cambios de sensación por la humedad y la brisa del este. Precaución en superficies mojadas y al conducir durante episodios de lluvia ligera.

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