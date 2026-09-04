El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta confirma que para el viernes, 4 de septiembre de 2026 hay 3 farmacias de guardia, distribuidas por zonas y con servicio de turno nocturno.
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Incluimos la dirección y el teléfono para localizar rápidamente la opción más cercana; conviene llamar antes de desplazarse para comprobar disponibilidad. Las guardias permiten obtener medicamentos fuera del horario habitual de apertura y suelen atender dispensaciones urgentes. Para contexto local, según datos del INE, Ceuta tiene alrededor de 80.000 habitantes, por lo que este servicio resulta clave para cubrir la demanda fuera de horario.
Zona Centro
- RUIZ C.B. (Centro) – Direccion: C/JAÚDENES Nº 36 – Telefono: 956 51 22 18
Campo Exterior
- PÉREZ RUBIO (Campo Exterior) – Direccion: AV. SAN JUAN DE DIOS Nº 7 (JUNTO AMBULATORIO JOSÉ LAFONT) – Telefono: 956 51 47 40
Turno noche
- PUYA C.B. (Turno de Noche) – Direccion: C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – Telefono: 956 50 04 20
Si vas a acudir en horario de guardia, especialmente en el turno nocturno, lleva la receta médica o la documentación necesaria para agilizar la tramitación y llama antes a la farmacia de guardia.
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