El largometraje dirigido por Craig Gillespie llegó a los cines españoles el pasado viernes 26 de junio con un discreto 57% de aprobación en Rotten Tomatoes y dudas sobre su rentabilidad financiera

El nuevo DCU (Detective Comics Universe) liderado por James Gunn afronta un complejo escenario ante el desembarco en las salas de cine de su última producción. ‘Supergirl’ llega a la cartelera este fin de semana con un bajo índice de aceptación por parte de la prensa especializada, cuyas reseñas profesionales no han quedado convencidas con el desempeño en solitario de la prima de Superman. Este resultado inicial supone un contratiempo para el reinicio de la franquicia del género de los superhéroes, especialmente tras el precedente de ‘Superman’ —interpretado por David Corenswet—, que ostenta un 83% de aprobación en la plataforma Rotten Tomatoes. El proyecto de la heroína, que cuenta con un presupuesto estimado de entre 170 y 200 millones de dólares, representa un elevado riesgo financiero para Warner Bros. en un mercado de la exhibición actualmente debilitado.

El personaje de Kara Zor-El, a quien da vida la actriz Milly Alcock, fue presentado brevemente en la cinta estrenada por James Gunn el pasado verano. A diferencia del Hombre de Acero, la protagonista no creció bajo el amparo de unos padres adoptivos en la Tierra, sino que vivió en primera persona el trauma derivado de presenciar la destrucción de su planeta natal, Krypton. Esta premisa establece un planteamiento narrativo dispar entre ambos héroes; de este modo, ‘Supergirl’ adopta una estructura similar a la de un western espacial, distanciándose de la clásica historia del héroe de la capa roja. La dirección del filme corre a cargo del cineasta Craig Gillespie, conocido por trabajos previos como ‘Yo, Tonya’.

En el plano de la recepción crítica, la película recopila un pobre 57% de votos positivos en Rotten Tomatoes sobre la base de 138 reseñas computadas. Entre las valoraciones más severas destaca la firmada por Owen Gleiberman en Variety, quien apunta que «Milly Alcock toma las riendas en una película distópica de superhéroes tan insulsa que resulta superhorrible», añadiendo que el metraje «avanza a paso lento, a caballo entre el espectáculo insípido y la ironía sarcástica». En una línea similar, Clarisse Loughrey señala en las páginas de The Independent que el largometraje «fracasa estrepitosamente» al intentar emular la alegría del último trabajo de James Gunn.

A pesar de que un sector mayoritario de los analistas cinematográficos califica la producción como un ejercicio de género en «piloto automático», otra parte de la crítica ha respaldado la propuesta. Ciertos periodistas del sector la definen como «una película fantástica que consolida la solidez de la recién relanzada DCU como franquicia», argumentando además que el resultado demuestra la capacidad de Gunn para tomar distancia con respecto a un proyecto sin que este experimente una pérdida de calidad. Respecto a su vinculación con el material original, el largometraje toma como base las célebres viñetas escritas por Tom King; aunque no se configura como una adaptación cien por cien fiel al texto, la producción sí respeta el espíritu y la atmósfera del cómic primigenio.

A nivel argumental, la historia narra cómo Kara Zor-El une sus fuerzas con una joven alienígena que busca venganza, sumergiéndose ambas en una aventura interplanetaria repleta de peligros. El reparto que acompaña a Milly Alcock en esta producción está integrado por los intérpretes Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, Jason Momoa, David Krumholtz y Emily Beecham, entre otros nombres. ‘Supergirl’ ya está disponible en los cines españoles desde el viernes 26 de junio.