Jueves, 8 de octubre de 2026. En Ceuta, AEMET prevé 25°C de máxima y 19°C de mínima; dominará la nubosidad, con viento del O de 10 km/h y probabilidad de lluvia del 5%.

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Según la información publicada por AEMET para capitales, la jornada registrará alternancia de nubosidad y precipitaciones en algunas zonas, especialmente en el litoral mediterráneo y el norte.

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Norte peninsular

En el litoral atlántico del norte continuará la inestabilidad. Bilbao tendrá máxima 19°C y mínima 13°C, cielo cubierto con lluvia, viento del N de 15 km/h y probabilidad de lluvia del 100%, según AEMET.

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En Coruña, A, las previsiones apuntan a máxima 20°C y mínima 15°C, con poco nuboso, viento NE de 20 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Centro peninsular

En el interior predominará el tiempo estable y los cielos despejados. En Madrid se esperan 20°C de máxima y 11°C de mínima, despejado y viento NE de 15 km/h (probabilidad de lluvia del 0%).

En Zaragoza se prevé máxima 22°C, mínima 12°C, despejado, viento NO de 35 km/h y probabilidad de lluvia del 0%, según AEMET.

Sur peninsular

El sur combina nubosidad en el litoral con cielos más despejados hacia el interior. En Sevilla se esperan 31°C de máxima y 16°C de mínima, despejado y viento NE de 15 km/h (probabilidad de lluvia del 0%), según AEMET.

Mediterráneo

El litoral mediterráneo concentra los mayores signos de inestabilidad. En Barcelona se prevé máxima 22°C y mínima 17°C, muy nuboso con lluvia, viento del NO de 5 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

En València el pronóstico apunta a mayor estabilidad: máxima 26°C, mínima 15°C, despejado y viento del C de 0 km/h (probabilidad de lluvia del 0%).

Islas Baleares

En Palma se esperan máxima 25°C y mínima 18°C, con intervalos nubosos con lluvia, viento del NO de 25 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

Islas Canarias

En Canarias se observa presencia de nubes y posibilidad de precipitaciones, con carácter de lluvia escasa en el modelo. En Las Palmas de Gran Canaria, AEMET indica máxima 26°C y mínima 23°C, nuboso con lluvia escasa y viento del N de 20 km/h (probabilidad de lluvia del 100%).

Recomendaciones

En Ceuta, con nubosidad y probabilidad de lluvia baja (5%) , conviene vigilar la evolución del cielo, especialmente por la mañana y primera hora de la tarde.

y , conviene vigilar la evolución del cielo, especialmente por la mañana y primera hora de la tarde. En zonas con probabilidad de lluvia del 100% (como Barcelona o Bilbao, según AEMET), es recomendable prever desplazamientos con mayor margen y llevar protección ante la lluvia.

Cifras y condiciones para capitales proceden de la información de AEMET (según los XML municipales públicos) aplicada al jueves 8 de octubre de 2026.

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