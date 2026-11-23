El vicesecretario de Hacienda del Partido Popular y cabeza de lista por Sevilla al Congreso, Juan Bravo, ha defendido que las reformas económicas de su formación permitirían elevar el salario medio anual hasta los 50.000 euros en dos legislaturas, proponiendo trasladar al conjunto del país las políticas aplicadas en Andalucía.

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En el marco de la campaña electoral hacia los comicios generales del 29 de noviembre, el responsable económico del PP y candidato número uno por la circunscripción de Sevilla, Juan Bravo, ha presentado las líneas maestras del programa económico de su partido. Según ha sostenido el dirigente popular en distintas intervenciones recogidas por medios como Europa Press y laSexta, la aplicación de medidas enfocadas en la productividad, la competitividad, la innovación y la rebaja fiscal permitiría incrementar el sueldo medio en España —situado actualmente en torno a los 30.000 euros— hasta alcanzar los 50.000 euros en un plazo de ocho años.

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Asimismo, Bravo ha reivindicado su etapa como consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía entre 2019 y 2022, gestión que desde el Partido Popular presentan como un referente económico. Bajo la premisa de exportar ese modelo al ámbito nacional, el candidato por Sevilla ha señalado en actos de campaña que traslada a sus compañeros en Madrid que «viene del futuro», argumentando que en Andalucía ya se aplicaron con éxito rebajas de impuestos, simplificación administrativa e incentivos al emprendimiento tras el cambio de gobierno en 2018.

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Por su parte, las propuestas económicas defendidas por Bravo han recibido críticas desde el Ejecutivo central y el PSOE. Durante el reciente debate económico de campaña, el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, cuestionó la viabilidad de elevar el salario medio hasta los 50.000 euros sin detallar los mecanismos concretos de financiación ni el calendario de ejecución, calificando el planteamiento del dirigente popular como «una lista de deseos».