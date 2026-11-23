A partir de 2027, los propietarios de vehículos clásicos e históricos en España se enfrentarán a nuevas condiciones para pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). La antigüedad del automóvil será el factor determinante para la frecuencia de estas revisiones, con una excepción significativa: los vehículos matriculados antes del 1 de enero de 1950 estarán completamente exentos de la inspección.

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Este cambio se enmarca dentro del nuevo Reglamento de Vehículos Históricos, aprobado por la Dirección General de Tráfico (DGT) y vigente desde el 1 de octubre de 2024. La normativa busca simplificar los trámites administrativos y favorecer la conservación del patrimonio automovilístico español, ofreciendo condiciones específicas a los propietarios de vehículos con valor histórico.

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Requisitos para la clasificación como vehículo histórico

No todos los coches antiguos podrán beneficiarse de estas condiciones. Para recibir la consideración oficial de vehículo histórico, el automóvil debe cumplir con un requisito de antigüedad mínima de 30 años desde su fabricación o primera matriculación. Además, debe conservar sus características originales y reunir determinadas condiciones relacionadas con su estado y su interés histórico.

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El reglamento establece dos vías para conseguir esta clasificación. La primera está destinada a los coches matriculados en España que tengan al menos 30 años y dispongan de la ITV en vigor. En estos casos, pueden conservar su matrícula ordinaria sin necesidad de obtener una nueva identificación. La segunda vía contempla situaciones más complejas, como los vehículos importados, aquellos que figuran dados de baja definitiva o los que no reúnen los requisitos administrativos del procedimiento simplificado. En estos supuestos será necesario completar el trámite correspondiente y obtener una matrícula histórica, identificada con la letra H.

Impacto en el calendario de inspecciones

Es importante destacar que esta modificación no implica una reducción general de las inspecciones para todos los conductores. Los vehículos que no hayan sido clasificados oficialmente como históricos seguirán sujetos al calendario habitual de la ITV. En el caso de los turismos particulares, la primera inspección se realiza a los cuatro años desde su matriculación. Entre los cuatro y los diez años, la revisión debe realizarse cada dos años. Una vez que el automóvil supera la década de antigüedad, la ITV pasa a ser anual. Esto significa que un coche matriculado en 2015 que no tenga reconocimiento oficial como vehículo histórico tendrá que seguir acudiendo a la inspección una vez al año.

Por último, los vehículos dados de baja temporal o definitiva no pueden circular por las vías públicas mientras mantengan esa situación administrativa. Si su propietario decide recuperarlos para volver a utilizarlos, deberá completar los trámites de rehabilitación y cumplir las condiciones técnicas necesarias para recuperar la autorización de circulación.