Miércoles, 6 de mayo de 2026. La jornada se reparte entre cielos relativamente tranquilos en gran parte del interior y la presencia de nubes —a veces con lluvia— en el norte, el litoral mediterráneo y los archipiélagos. Según los datos de AEMET extraídos de los XML municipales públicos, la probabilidad de precipitación varía notablemente según la zona, con máximas que se mueven desde los 17°C en áreas del norte hasta los 26°C en el sur peninsular.

Norte peninsular

En el norte, el ambiente se mantiene más húmedo y cargado de nubosidad. Bilbao registra máx 17°C y mín 8°C con muy nuboso con lluvia y viento NO 15 km/h; además, la probabilidad de lluvia es del 100%. A su vez, Coruña, A anota máx 17°C y mín 10°C con intervalos nubosos con lluvia escasa, viento NO 15 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

En conjunto, el patrón del día apunta a cielos poco despejados y a episodios de lluvia en forma de precipitaciones persistentes o de menor intensidad, especialmente en la franja cantábrica.

Centro peninsular

El centro de la Península presenta una atmósfera más estable, con cielos poco nubosos o despejados. En Madrid, la previsión marca máx 21°C y mín 8°C, poco nuboso, con viento C 0 km/h y probabilidad de lluvia 0%. En Zaragoza, los valores se mantienen similares en máximas: máx 20°C y mín 8°C, con despejado, viento NO 20 km/h y probabilidad de lluvia 0%.

La ausencia de lluvia es una nota dominante en esta franja, con temperaturas suaves durante el día y mínimas frescas por la mañana y la noche.

Sur peninsular

El sur peninsular combina temperaturas más altas con nubosidad alta y sin expectativa de precipitación. En Ceuta, se esperan máx 21°C y mín 15°C, nubes altas, viento O 20 km/h y probabilidad de lluvia 0%. En Sevilla, la jornada apunta a máx 26°C y mín 13°C, con nubes altas, viento C 0 km/h y probabilidad de lluvia 0%.

En términos generales, el cielo puede mostrar capas altas durante el día, pero sin señales de lluvia según AEMET para estas capitales.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, la nubosidad aumenta y la posibilidad de lluvia aparece de forma moderada. Barcelona presenta máx 21°C y mín 13°C con intervalos nubosos y viento S 15 km/h; la probabilidad de lluvia es del 35%. Por su parte, València figura con máx 21°C y mín 12°C, intervalos nubosos con lluvia escasa, viento SE 15 km/h y probabilidad de lluvia del 75%.

La evolución del día parece depender más de la llegada de nubes y de la intensidad con la que puedan manifestarse como chubascos débiles, especialmente en zonas próximas a València.

Islas Baleares

En las islas, la señal de precipitación es clara en Palma, mientras que la nubosidad marca el ritmo del tiempo. Palma registra máx 23°C y mín 15°C, con intervalos nubosos con lluvia escasa, viento SO 20 km/h y probabilidad de lluvia 100%.

Con temperaturas templadas y máximas cercanas a los 23°C, el día puede alternar periodos de nubes con momentos de lluvia de escasa intensidad.

Islas Canarias

Las islas Canarias se muestran especialmente inestables en el caso de Gran Canaria, donde la lluvia está muy presente. En Palmas de Gran Canaria se esperan máx 22°C y mín 18°C, con muy nuboso con lluvia, viento NE 15 km/h y probabilidad de lluvia 100%.

La combinación de nubosidad densa y lluvia con probabilidad máxima sugiere un día más húmedo que en el resto del país, con cielos cargados durante gran parte de la jornada.

Recomendaciones

Si vas al norte peninsular o a áreas del Cantábrico, lleva paraguas: Bilbao y Coruña, A presentan probabilidad de lluvia del 100% .

y presentan . En el mediterráneo (por ejemplo Barcelona y València ) considera un calzado adecuado y una capa ligera, por la probabilidad de lluvia del 35% y 75% .

y ) considera un calzado adecuado y una capa ligera, por la del y . Para Baleares y Canarias, la lluvia también es esperable: Palma y Palmas de Gran Canaria figuran con probabilidad de lluvia 100% .

y figuran con . En el centro y el sur (Madrid, Zaragoza, Ceuta y Sevilla), el día se plantea más cómodo por la probabilidad de lluvia 0%, aunque las mínimas pueden ser frescas en el interior.

Así, la jornada del miércoles 6 de mayo de 2026 queda marcada por contrastes: estabilidad y cielo más despejado en el interior, y mayor presencia de nubes y lluvia en el norte, el litoral mediterráneo y los archipiélagos. La información procede de AEMET a partir de los datos municipales públicos.