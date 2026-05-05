GINEBRA – La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado este martes que el crucero donde se ha detectado un brote de hantavirus se dirige hacia las Islas Canarias. En una operación coordinada con el Gobierno de España, se procederá a la evacuación médica de los afectados y a una intervención sanitaria integral para garantizar la seguridad de los pasajeros y de la población local.

Prioridad sanitaria: Evacuación y diagnóstico

La máxima prioridad de las autoridades en este momento es la evacuación médica de dos personas que presentan síntomas de la enfermedad. Según detalló Maria Van Kerkhove, directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, uno de los pacientes presenta un cuadro agudo, mientras que el otro manifiesta síntomas leves.

Aunque inicialmente se especuló con un tercer caso, la experta aclaró que dicha persona se encuentra saludable. «Una vez que las dos personas enfermas sean evacuadas, el barco podrá continuar su ruta hacia el archipiélago», indicó Van Kerkhove.

Protocolo de actuación en las Islas Canarias

España ha aceptado recibir la embarcación apelando a razones humanitarias y a la presencia de ciudadanos españoles a bordo. El protocolo establecido incluye:

Investigación epidemiológica: Un equipo de expertos realizará un rastreo completo para determinar el origen del brote.

Un equipo de expertos realizará un rastreo completo para determinar el origen del brote. Desinfección total: Se llevará a cabo un proceso exhaustivo de limpieza en la embarcación para eliminar cualquier rastro del virus.

Se llevará a cabo un proceso exhaustivo de limpieza en la embarcación para eliminar cualquier rastro del virus. Evaluación de riesgos: Se monitorizará al resto de pasajeros y tripulación para descartar nuevos contagios.

«Estamos trabajando con las autoridades españolas para llevar a cabo una investigación exhaustiva y una desinfección total del barco», afirmó Van Kerkhove.

Mensaje de tranquilidad

A pesar de la gravedad potencial del hantavirus, la OMS recordó que su transmisión principal se produce a través de roedores y que el contagio entre humanos es extremadamente raro, ocurriendo solo en situaciones de contacto muy estrecho.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha hecho un llamamiento a la calma, asegurando que los hospitales de las islas están plenamente capacitados para gestionar la situación. «Tengamos confianza en nuestro sistema sanitario. Todo se hará bajo la guía de la OMS», subrayó.