MADRID / BRUSELAS – El Ministerio de Sanidad ha planteado este martes una estrategia de contención para el crucero afectado por un brote de hantavirus en el Atlántico Sur. La propuesta del departamento dirigido por Mónica García consiste en evacuar a los pasajeros con síntomas y a sus contactos de alto riesgo en Cabo Verde, permitiendo que el buque continúe su ruta sin necesidad de atracar en las Islas Canarias.

Balance del brote y situación a bordo

El brote, que ha encendido las alarmas internacionales, deja hasta el momento un balance trágico y una situación clínica compleja para los 147 ocupantes de la embarcación (de 23 nacionalidades, incluyendo 14 españoles):

Fallecidos: 3 personas.

3 personas. Casos críticos: 1 pasajero hospitalizado en Sudáfrica.

1 pasajero hospitalizado en Sudáfrica. Casos activos a bordo: 2 personas identificadas con síntomas.

2 personas identificadas con síntomas. Contactos de riesgo: Al menos 1 persona bajo vigilancia estrecha.

La postura del Gobierno: Seguridad y socorro

Sanidad defiende que, si las evacuaciones se realizan con éxito en Cabo Verde bajo la supervisión de epidemiólogos de la OMS, no habría «motivo clínico» para que el barco haga escala en territorio español. No obstante, el Ministerio mantiene una puerta abierta por razones humanitarias.

«Por el principio de prestación de socorro, estaría justificada la atención en Canarias si aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto», han especificado fuentes ministeriales.

Coordinación con el Gobierno de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha coincidido desde Bruselas con la postura estatal, subrayando que el buque debe ser atendido de forma prioritaria en su ubicación actual. El objetivo es minimizar el riesgo tanto para los pasajeros sanos como para la población local, pese a que Sanidad recuerda que el contagio interpersonal de hantavirus no es sencillo ni frecuente.

Medidas en curso:

Evaluación de la OMS: Expertos internacionales analizan en Cabo Verde las acciones inmediatas. Cribado de contactos: Identificación de posibles infectados que aún no presentan síntomas. Monitoreo continuo: Contacto permanente entre el Ministerio, el Gobierno de Canarias y agentes internacionales.

El Ministerio insiste en que las decisiones se basarán en un «balance entre riesgos y beneficios», priorizando la salud de los 13 pasajeros y el tripulante españoles que se encuentran a bordo mientras el buque permanece en aguas caboverdianas.