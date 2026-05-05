A CORUÑA – El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha ratificado este martes el compromiso de la DGT con la baliza V-16, el dispositivo luminoso conectado que sustituye definitivamente a los triángulos de emergencia. Durante su intervención en la jornada ‘Peatones y seguridad vial’ en A Coruña, Navarro ha subrayado que el sistema es un hito de seguridad que sitúa a España a la vanguardia europea.

Un elemento de seguridad sin retorno

Pese a los recientes intentos de judicializar la implantación de la baliza y llevar el debate a instancias europeas, Navarro se ha mostrado tajante: «Ha venido para quedarse, no hay marcha atrás». El director de la DGT lamentó que estas acciones legales generen «incertidumbre» en el ciudadano, cuando el dispositivo ya es obligatorio y cuenta con el aval de la Comisión Europea para ser exportado a otros países.

Navarro destacó los tres pilares que, a su juicio, hacen de la baliza un elemento superior:

Prevención de atropellos: Evita que el conductor tenga que bajar del vehículo y caminar por la calzada para colocar los triángulos.

Evita que el conductor tenga que bajar del vehículo y caminar por la calzada para colocar los triángulos. Visibilidad: Su señal luminosa es perceptible a mayor distancia y en condiciones adversas.

Su señal luminosa es perceptible a mayor distancia y en condiciones adversas. Conectividad: Actualmente, la DGT registra unas 3.000 conexiones diarias, lo que permite informar en tiempo real de las incidencias a otros conductores.

«Es un elemento de seguridad importante. Deberíamos estar orgullosos de que España lidere esta innovación tecnológica», sostuvo Navarro.

El reto de la movilidad urbana y los atropellos

El director de Tráfico también puso el foco en la vulnerabilidad de los peatones, recordando que España es el país de Europa donde más se camina. Sin embargo, los datos siguen siendo preocupantes: uno de cada diez fallecidos en carretera es por atropello, una cifra que escala hasta el 50% en entornos urbanos.

En este sentido, Navarro destacó el éxito de la limitación de 30 km/h en vías de un solo sentido, una medida que cumplirá cinco años el próximo 11 de mayo. Citó como referente de éxito a la ciudad de Bilbao, que cerró el pasado año con un solo fallecido en sus calles.

El impacto de los nuevos vehículos de movilidad personal

Respecto a la siniestralidad de los nuevos medios de transporte, Navarro aportó datos del balance de 2025 para contextualizar el riesgo:

Patinetes eléctricos: Un fallecido por atropello.

Un fallecido por atropello. Bicicletas: Dos fallecidos por atropello.

Aunque las cifras de fallecidos por atropello directo son bajas, el responsable de la DGT matizó que los usuarios de estos vehículos siguen siendo los que sufren mayores lesiones en caso de colisión, instando a los ayuntamientos a seguir reforzando sus planes de movilidad urbana para proteger a los colectivos más vulnerables.