SEVILLA – El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia de Sevilla, condenando a 20 años de prisión a la mujer que, en diciembre de 2023, abandonó a su hija recién nacida en un contenedor de basura en la localidad de Los Palacios. La menor logró sobrevivir gracias a la intervención de unos vecinos.

Un plan para ocultar el nacimiento

Los hechos, ocurridos el 18 de diciembre de 2023, relatan cómo la acusada dio a luz en el baño de su domicilio, ocultando el embarazo a sus padres de acogida. Tras cortar el cordón umbilical, introdujo a la pequeña en dos bolsas de plástico con la «evidente intención de causar su muerte», según reza la sentencia confirmada este martes.

Para deshacerse del bebé, la mujer contó con la ayuda de un amigo de la familia que residía temporalmente en la vivienda. Este, que padece una discapacidad intelectual, se limitó a seguir las órdenes de la acusada y depositó las bolsas en el fondo de un contenedor situado a cien metros del domicilio.

Claves de la sentencia del TSJA

El alto tribunal andaluz ha desestimado íntegramente el recurso de apelación de la defensa, fundamentando su decisión en los siguientes puntos:

Asesinato en grado de tentativa: Se mantiene la calificación debido a la alevosía de desvalimiento , dada la absoluta indefensión de la recién nacida.

Se mantiene la calificación debido a la , dada la absoluta indefensión de la recién nacida. Rechazo a la eximente por drogas: Aunque se reconoce su drogodependencia como atenuante, el tribunal niega que el consumo fuera el detonante del crimen o que anulara su voluntad.

Aunque se reconoce su drogodependencia como atenuante, el tribunal niega que el consumo fuera el detonante del crimen o que anulara su voluntad. Absolución del acompañante: El TSJA confirma la exención de responsabilidad criminal para el hombre que depositó al bebé, debido a su discapacidad intelectual.

«No se han aportado elementos que pongan en entredicho la racionalidad de la motivación probatoria de la Audiencia», dicta el TSJA al ratificar la condena.

Medidas adicionales y protección a la menor

Además de la pena de cárcel, la justicia ha impuesto medidas severas para proteger el futuro de la niña:

Alejamiento: Prohibición de aproximarse a la menor o comunicarse con ella a menos de 200 metros durante un periodo de 24 años. Agravante de parentesco: La condena se ve endurecida por el vínculo biológico entre la agresora y la víctima. Atenuante de confesión denegada: El tribunal rechazó aplicar esta reducción al considerar que la madre no facilitó el esclarecimiento de los hechos de forma voluntaria y eficaz desde el inicio.

La pequeña, que fue rescatada por vecinos que escucharon sus llantos y trasladada de urgencia a un centro médico, se encuentra bajo cuidados que garantizaron su supervivencia tras el crítico episodio de hipotermia y riesgo vital sufrido en el contenedor.