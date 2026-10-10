Ceuta: AEMET sitúa el sábado 10 de octubre de 2026 como muy nuboso con lluvia escasa, máxima 24 ºC, mínima 21 ºC, viento del E a 20 km/h y probabilidad de lluvia del 95%.

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El resto del pronóstico se presenta por capitales, con temperaturas, viento y probabilidad de precipitación según AEMET.

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Norte peninsular

En Bilbao se esperan intervalos nubosos, máxima de 23 ºC y mínima de 10 ºC, viento del NO a 5 km/h y probabilidad de lluvia del 35%.

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En Coruña, A predomina muy nuboso con lluvia escasa. Las temperaturas serán 20 ºC de máxima y 13 ºC de mínima, con viento del NO a 5 km/h y probabilidad de lluvia del 75%.

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Centro peninsular

En Madrid AEMET indica poco nuboso, 23 ºC de máxima y 10 ºC de mínima; viento en calma (C a 0 km/h) y probabilidad de lluvia del 0%.

En Zaragoza las condiciones son también estables: poco nuboso, 24 ºC de máxima y 12 ºC de mínima, viento del NO a 20 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Sur peninsular

En Sevilla se pronostica poco nuboso, con máxima de 30 ºC y mínima de 16 ºC, viento del N a 5 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

En Ceuta la previsión de muy nuboso con lluvia escasa y probabilidad del 95% puede condicionar la actividad al aire libre en la ciudad.

Mediterráneo

En Barcelona se espera poco nuboso, 24 ºC de máxima y 13 ºC de mínima, viento del O a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

En València el pronóstico apunta a despejado, con 24 ºC de máxima y 12 ºC de mínima, viento del S a 5 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Islas Baleares

En Palma AEMET indica despejado, máxima de 25 ºC y mínima de 12 ºC, viento del NO a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Islas Canarias

En Las Palmas de Gran Canaria se espera muy nuboso con lluvia, máxima de 26 ºC y mínima de 22 ºC, viento del N a 25 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

Recomendaciones

En Ceuta , con muy nuboso y probabilidad de lluvia del 95% , conviene llevar paraguas o impermeable y ajustar horarios si es necesario.

, con , conviene llevar paraguas o impermeable y ajustar horarios si es necesario. En el norte (Bilbao y Coruña, A ) la presencia de nubes y la probabilidad de lluvia aconsejan revisar el tiempo en las franjas de salida.

(Bilbao y ) la presencia de nubes y la probabilidad de lluvia aconsejan revisar el tiempo en las franjas de salida. En el resto de zonas, donde predominan cielos poco nubosos o despejados, la jornada presenta mayor estabilidad según la información de AEMET para capitales.

Para mayor precisión por municipio, AEMET publica información meteorológica detallada por zonas. Los valores anteriores corresponden a capitales y reflejan el pronóstico disponible en su fuente.

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