La plataforma OneToro emite en directo la corrida de rejones con Andy Cartagena, Diego Ventura y Duarte Fernandes, además del concurso de recortadores nocturno

La Feria de Hogueras de Alicante 2026 vuelve a situarse entre los grandes acontecimientos taurinos de la temporada. Coincidiendo con las fiestas de Les Fogueres de Sant Joan, la plaza alicantina reunirá a algunas de las principales figuras del toreo en un ciclo que volverá a convertir a la ciudad en uno de los epicentros taurinos del mes de junio. El serial taurino, considerado una de las ferias más importantes del Mediterráneo y una de las citas imprescindibles del comienzo del verano taurino, se celebra del 19 al 27 de junio de 2026 en la Plaza de Toros de Alicante, dentro del programa oficial de las Hogueras de San Juan, una festividad declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional que cada año atrae a miles de aficionados de toda España aprovechando el ambiente festivo de la capital alicantina.

Para todos aquellos aficionados que se pregunten dónde ver la Feria de Hogueras de Alicante 2026, la cobertura audiovisual del ciclo se encuentra centralizada a través de una retransmisión especializada en directo. Los seguidores del abono tienen la opción de seguir el desarrollo de la Feria Taurina de Alicante en directo este sábado 27 de junio, con el objetivo de conocer al detalle todo lo que acontezca sobre el ruedo del recinto taurino en la última jornada de festejos. El ciclo cuenta con una programación variada que engloba corridas de toros, novilladas, rejones y espectáculos populares.

La emisión en directo de los festejos de la Feria de Hogueras de Alicante 2026 corre a cargo de OneToro, la plataforma especializada en contenidos taurinos. Este canal temático es el encargado de ofrecer de forma íntegra las señales televisivas de los compromisos que componen el abono de San Juan, permitiendo el acceso a las retransmisiones para los usuarios de la plataforma taurina.

El cartel programado para este sábado 27 de junio en la Plaza de Toros de Alicante cuenta con una doble cita para los aficionados. En horario diurno se celebrará una corrida de rejones en la que se lidiarán toros pertenecientes a la ganadería de Fermín Bohórquez. Los encargados de actuar en este festejo a caballo son los rejoneadores Andy Cartagena, Diego Ventura y Duarte Fernandes, quienes asumen la responsabilidad de lidiar el encierro de la divisa de Fermín Bohórquez en una de las fechas clave del calendario.

Posteriormente, durante la misma jornada del sábado 27 de junio, la programación de la Feria de Hogueras de Alicante 2026 ofrecerá una sesión nocturna en las instalaciones del coso alicantino. Este segundo festejo de la jornada consistirá en un gran concurso de recortadores que se completará con una posterior suelta de vacas, cerrando de este modo las opciones taurinas del día dentro del marco oficial de las fiestas de San Juan.