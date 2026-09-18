La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión avala la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la crisis del verano y minimiza los abucheos recibidos durante el Día de Melilla.

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La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha respaldado públicamente este jueves la actuación del Ejecutivo central frente a la crisis migratoria que afecta a Ceuta desde finales del mes de julio. La declaración ha tenido lugar en el marco de los actos oficiales de conmemoración del Día de Melilla.

Durante el desarrollo de los eventos institucionales, la ministra ha hecho frente a un clima de tensión marcado por abucheos y gritos de «fuera, fuera» por parte de un sector de los asistentes, episodios a los que ha restado trascendencia política.

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Claves de la visita institucional