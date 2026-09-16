La sesión de control al Gobierno en el Congreso ha estado marcada por el debate sobre Ceuta, con reproches entre Pedro Sánchez y el PP sobre la gestión de la crisis migratoria y la situación de la ciudad.

Lee tambien: Sánchez evita responder si habló con Mohamed VI tras la crisis de Ceuta

La crisis de Ceuta ha vuelto a centrar este miércoles el enfrentamiento político entre el Gobierno y el Partido Popular durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonizado un nuevo intercambio de reproches en torno a la gestión de la situación en la ciudad autónoma y las medidas adoptadas tras la entrada masiva de migrantes.

Lee tambien: Vivas supera en audiencias a Sánchez en Ceuta

Durante el debate, Feijóo ha acusado al Gobierno de “cronificar” la crisis de Ceuta y ha criticado la actuación del Ejecutivo. El PP ha insistido en que el Gobierno debe dar respuesta a la situación que atraviesa la ciudad y abordar los retornos y la atención a los migrantes.

Por parte del Ejecutivo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido que Ceuta “va a volver a la normalidad” y ha situado el debate en la colaboración de las comunidades autónomas en la acogida de menores migrantes.

Cuerpo ha preguntado al Partido Popular si sus gobiernos autonómicos “van a seguir apoyando a Ceuta o utilizando a Ceuta” y ha señalado la necesidad de solidaridad entre administraciones.

La diputada del PP Ester Muñoz ha reprochado al Gobierno que, a su juicio, ignorara los avisos previos y no actuara ante la crisis. También ha preguntado por qué no se aplican los retornos si, según ha afirmado, Europa y Marruecos han planteado esa posibilidad.

Durante la sesión, Sánchez también ha defendido la imagen internacional de España y ha asegurado que el país cuenta con una posición positiva en el exterior.

El debate sobre Ceuta se produce después de varias semanas de tensión política en torno a la gestión de la crisis, los recursos disponibles y el reparto de responsabilidades entre el Gobierno central, la ciudad autónoma y las comunidades autónomas.

Además de Ceuta, la sesión de control ha abordado cuestiones como las políticas laborales, la vivienda y las medidas sociales del Ejecutivo.