El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha salido al paso de las informaciones sobre su situación judicial tras ser imputado en el ‘caso Leire’. En una declaración contundente realizada este viernes, el alto mando del cuerpo ha asegurado que no tiene ninguna intención de dimitir de su cargo por el momento.

Llamas ha defendido con firmeza su trayectoria y su postura ante las críticas y peticiones de cese que han surgido a raíz de su vinculación formal con la causa.

Defensa de su honorabilidad ante las críticas

Durante su intervención, el máximo responsable operativo del instituto armado se ha mostrado tajante frente a los reproches de terceros. El DAO de la Guardia Civil ha dejado claro que no va a permitir que se ponga en entredicho su integridad profesional:

«Solo yo cuestionaré mi honor y no terceros.»

Con estas palabras, Llamas ha afeado la actitud de quienes, a su juicio, están instrumentalizando su imputación para desgastar su figura y la de la propia institución, reafirmándose en su decisión de mantenerse al frente de sus responsabilidades operativas en la Guardia Civil mientras se dirime el proceso judicial.