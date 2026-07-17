Nuevo giro judicial en el caso de Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, presunto líder de Los Lobos, la banda criminal más poderosa de Ecuador. La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de entrega formulada por Estados Unidos, que reclamaba al capo por un delito de narcotráfico vinculado a la introducción de cocaína en el estado de California.

A pesar de que la Fiscalía española apoyaba la extradición, la Sección Tercera de lo Penal ha determinado en un auto que los hechos presentados por las autoridades norteamericanas «son imprecisos», lo que impide validar correctamente los principios legales de doble incriminación y especialidad.

Fallos en el marco temporal de la DEA

La acusación estadounidense se sustentaba en una declaración jurada de un agente de la DEA, la cual señalaba que Chavarría controlaba varios puertos en Ecuador para exportar toneladas de cocaína al menos hasta 2022.

Sin embargo, el tribunal español ha detectado una incongruencia insalvable: los hechos concretos imputados en dicha declaración se referían al año 2023, quedando fuera del marco temporal acotado en la reclamación oficial. Según la Sala, la falta de concreción sobre los momentos exactos en los que se produjeron las importaciones de droga a suelo estadounidense impide que la orden de detención sea homologable bajo los estándares de procesamiento de los tribunales españoles.

Por otro lado, el tribunal ha desestimado las quejas de la defensa de ‘Pipo’, que acusaba a EE.UU. y a Ecuador de «instrumentalizar» la justicia para forzar su entrega mediante una operación coordinada.

Un historial de fugas, cirugía estética y acusaciones políticas

La trayectoria de Wilmer Chavarría parece sacada de un guion de ficción cinematográfica. El presunto líder criminal fue capturado en noviembre de 2025 en Málaga, localidad andaluza a la que había llegado en 2022 utilizando una identidad falsa colombiana. Para evadir la justicia de su país, llegó a fingir su propia muerte en Ecuador y se sometió a siete operaciones estéticas en el rostro con el fin de modificar por completo su fisionomía.

Tras ser encarcelado en España, ‘Pipo’ fue interrogado en prisión por la Fiscalía de su país en el marco de la investigación por el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio en 2023. Durante su declaración, el capo generó un terremoto político al asegurar que dicho magnicidio fue presuntamente ordenado por el actual mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, para evitar que Villavicencio ganara los comicios.