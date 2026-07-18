A solo dos días de la gran final del Mundial en Nueva York, el capitán y faro de la selección española, Rodrigo Hernández, ha concedido una entrevista exclusiva al diario AS. A sus 30 años recién cumplidos, el centrocampista madrileño afronta el momento cumbre de su carrera con una mezcla de madurez, serenidad y la firme convicción de que España está lista para asaltar el cielo por segunda vez en su historia.

Instalado de forma plácida en la concentración de Melanie Lane, Rodri ha querido enviar un mensaje nítido y valiente al vestuario para disipar cualquier atisbo de vértigo: “Es el partido de nuestras vidas. Le he dicho a los chicos que hay que tener más ganas de ganar que miedo a perder. Ser valientes en la vida te lo acaba recompensando”.

Un plan milimétrico para llegar en plenitud

Tras superar una importante lesión que condicionó el arranque de su temporada en el Manchester City, Rodri confirma que su pico de forma ha llegado en el momento exacto en el que lo predijo Pep Guardiola: en plenas eliminatorias mundialistas.

De menos a más: «Empezamos como cualquier equipo y fuimos mejorando. No es muy inteligente enseñar todas las cartas desde el principio; el equipo ha mostrado madurez para dar ese extra de energía en las eliminatorias», explica.

«Empezamos como cualquier equipo y fuimos mejorando. No es muy inteligente enseñar todas las cartas desde el principio; el equipo ha mostrado madurez para dar ese extra de energía en las eliminatorias», explica. En su mejor versión: El mediocentro reconoce que, tras adquirir el ritmo necesario en la fase de grupos, encara la final en su plenitud física y mental, desplegando ese nivel que ya le valió el Balón de Oro hace dos temporadas.

Elogios a Lamine Yamal y la radiografía de Argentina

Como líder del grupo, Rodri analiza la evolución de los suyos y el colosal reto que supondrá medirse a la vigente campeona del mundo.

Respecto a Lamine Yamal, el capitán destaca que su crecimiento a los 19 años es superlativo, pero pone el foco en aspectos que van más allá del brillo ofensivo: «Está a un nivel muy alto, pero yo me quedo con su aportación sin balón, su sacrificio por el equipo y cómo entiende que hay que ayudar atrás. Contra Francia hizo su mejor partido».

Al trazar la radiografía táctica de la final del domingo, Rodri marca distancias con el estilo de Francia:

El bloque de Scaloni: «Argentina es un rival totalmente distinto. Es un equipo más colectivo, de tenencia, muy agresivo y carismático».

«Argentina es un rival totalmente distinto. Es un equipo más colectivo, de tenencia, muy agresivo y carismático». El ‘factor Messi’: A sus 39 años, el astro argentino sigue siendo el gran argumento rival. «Para ellos es su líder. ¿Cómo defenderlo? Primero, alejándolo del área. Y segundo, cuando toque defender, estar más cerca, ser más agresivos y no hundirnos tanto. Somos un equipo que presiona hacia delante y esa será la clave», desgrana con lucidez analítica.

El espejo de Casillas y un mensaje de unión para el país

Durante el torneo, Rodri tuvo la oportunidad de charlar brevemente en el vestuario con Iker Casillas, el único capitán que sabe lo que es levantar una Copa del Mundo con la camiseta de España. «Ojalá el domingo mejoremos la historia. Hay que transmitir tranquilidad para que la ansiedad no nos precipite», comenta al respecto.

Finalmente, el ’16’ de España ha querido lanzar un emotivo mensaje a toda la afición que empuja desde el otro lado del charco, apelando al poder aglutinador del fútbol: