La polémica vuelve a sacudir el tradicional ritual de las tapas en España. Si la subida generalizada de precios ya había puesto en jaque a muchos hosteleros y clientes, la decisión de un conocido bar en el barrio de La Latina (Madrid) ha cruzado una línea roja, provocando un aluvión de críticas y un debate furibundo en redes sociales.

El establecimiento, que prefiere mantenerse en el anonimato ante el nivel de hostigamiento recibido, ha implementado una nueva política que ha dejado boquiabiertos a sus clientes: la tapa inicial, antes gratuita con la bebida, ahora se factura bajo el concepto de «Aperitivo gourmet de la casa» a un coste fijo de 5 euros.

La tapa en cuestión: Dos aceitunas y un trozo de pan.

«Me pareció una broma», declara María, una clienta habitual de la zona que publicó la foto del ticket en Twitter (ahora X). «Pedí una cerveza, me pusieron la tapa, y al pagar vi el cargo. Le pregunté al camarero y me dijo que ahora todas las tapas eran ‘mejoradas’ y de pago. Por favor, si eran dos aceitunas y un trocito de pan duro. Es un atraco.»

La reacción viral: «La nueva inflación de la vergüenza»

En pocas horas, la publicación de María se hizo viral, superando los 10.000 retuits bajo hashtags como #Aceitunagate y #LaNuevaInflacionDeLaVergüenza.

La reacción en la red ha dividido a los usuarios:

Los Indignados: La mayoría acusa al establecimiento de «avaricia» y «destruir la cultura de la tapa». Comentarios como «Están matando el tapeo español» o «¿Cuánto cuesta ya el vaso de agua?» han sido tendencia.

Un sector más minoritario, pero vocal, defiende la potestad del dueño para fijar sus precios, argumentando los altos costes de las materias primas, la luz y los alquileres en el centro de Madrid. «Si no te gusta, no pidas. Es un negocio, no una ONG», escribía un hostelero en su defensa.

Expertos en consumo ya advierten de que este tipo de políticas puede ser una tendencia al alza en zonas turísticas. Mientras tanto, la indignación popular apunta a boicotear el local, cuyo nombre ya circula en grupos de WhatsApp.