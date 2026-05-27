El concurso ‘Pasapalabra’ vivió una nueva entrega de máxima rivalidad en Antena 3 que se saldó con la derrota de David ante Javier en la prueba final de ‘El Rosco’. El enfrentamiento entre ambos participantes se resolvió a favor del madrileño tras un fallo del concursante barcelonés en una pregunta vinculada a la localidad de San Vicente de la Barquera y al cantante David Bustamante. Con este resultado, el balance de los cuatro últimos cara a cara entre ambos contendientes se resume en dos empates y dos victorias para Javier, consolidando una racha que obligará a David a ganarse su continuidad en el próximo programa en la prueba de ‘La Silla Azul’.

La jornada comenzó con el reparto del tiempo acumulado durante los desafíos previos de la tarde. Roberto Leal inició la prueba definitiva dirigiéndose a Javier, quien se alzó como el participante con mayor número de segundos para la fase final del día, con un total de 143 segundos en su casillero. El abogado estrenó su participación completando una primera tanda de cinco respuestas correctas consecutivas antes de emitir su primer «pasapalabra». Por su parte, David dispuso de un crédito inicial de 136 segundos con el objetivo de resolver con éxito las 25 letras que componen el abecedario de la prueba. El barcelonés inauguró su turno acertando dos definiciones antes de ceder de nuevo el turno de réplica a su rival.

Durante la sucesión de intercambios, Javier incrementó el ritmo de sus intervenciones y se convirtió en el primer participante en completar la primera vuelta del tablero, alcanzando la letra Z con una marca provisional de 21 aciertos y 32 segundos restantes en su marcador. Tras sumar una respuesta correcta más a su casillero, el abogado optó por una estrategia conservadora para asegurar su posición: decidió plantarse de forma definitiva con un resultado de 22 aciertos y cero fallos, renunciando a arriesgarse por el bote acumulado del formato y quedando a la espera de las decisiones que tomara su oponente en el tiempo restante.

En la otra mitad del tablero, David afrontó la recta final en una situación de desventaja temporal y numérica. En el instante en que su contrincante ya se había plantado, al concursante barcelonés todavía le restaban dos letras para dar por finalizada la primera vuelta de su rosco. El participante logró completar el giro inicial alcanzando un registro de 20 aciertos y 22 segundos de tiempo disponible.

El momento determinante de la tarde llegó con la pregunta correspondiente a la letra E. El conductor del espacio televisivo de Antena 3 planteó la siguiente definición: «Natural de San Vicente de la Barquera, localidad de Cantabria». David optó por responder el término «Empecinado». Una vez que Roberto Leal le comunicó que la palabra era incorrecta, especificando que la respuesta exacta que buscaba el programa era «evenciano», el concursante reaccionó de manera inmediata manifestando: «Que me perdonen allí», en clara alusión a la localidad natal del cantante David Bustamante.

Con un marcador adverso de 21 aciertos y una respuesta errónea en su casillero, el barcelonés intentó una última opción en la letra X. La maniobra concluyó con la suma de un segundo fallo a su cuenta personal, certificando el final de su participación en la emisión del día. Pese a la resolución del duelo, ninguno de los dos concursantes arriesgó sus opciones en busca del premio definitivo del programa, cuya cuantía total ya ha alcanzado la cifra redonda de 550.000 euros, prefiriendo la prudencia y el control del juego frente a la codicia por el bote.