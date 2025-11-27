La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sobre dos lotes de sopa de pollo con fideos de la marca Knorr, que contienen piezas de metal y caucho. Se recomienda no consumir estos productos.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado este miércoles una alerta sanitaria tras la detección de piezas de metal y caucho en dos lotes de sopa de pollo con fideos de la marca Knorr. La alerta se originó a partir de una notificación enviada por las autoridades sanitarias de Rumanía, que detectaron la presencia de estos objetos extraños durante los controles de calidad del producto.

Los productos afectados son dos lotes de ‘Sopa de pollo con fideos’ de Knorr, con los números de lote 527922C93 y 528022C93, con fecha de caducidad 04/2027. Estos se presentan envasados en unidades de 63 gramos y deben conservarse a temperatura ambiente. La empresa Knorr, en cumplimiento de la legislación vigente y como parte de su sistema de autocontrol, ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, retirando voluntariamente estos lotes para garantizar la seguridad alimentaria.

La distribución inicial de estos lotes se realizó en diversas comunidades autónomas de España, incluyendo Andalucía, Baleares, Cataluña, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid. Aunque inicialmente distribuidos en estas regiones, la AESAN advierte que podrían haberse producido redistribuciones a otras áreas, por lo que recomienda a los consumidores estar atentos.

La AESAN ha instado a todas aquellas personas que posean estos lotes de sopa en sus hogares que se abstengan de consumirlos, a fin de evitar cualquier riesgo potencial para la salud. Además, ha informado a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que se verifique la retirada inmediata de los productos afectados de los canales de distribución y comercialización.