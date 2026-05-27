La libertad de expresión y los debates en torno a los límites del discurso en los medios de comunicación han vuelto a centrar la atención de la opinión pública. La humorista Henar Álvarez ha dedicado el último monólogo de su espacio ‘Al cielo con ella’, emitido en RTVE, a analizar una de las controversias más recurrentes dentro del panorama mediático contemporáneo: las afirmaciones de aquellos sectores y profesionales que sostienen de forma habitual que en la actualidad «ya no se puede decir nada». Lejos de adherirse a esta corriente de opinión, la comunicadora ha enfocado su intervención de manera directa hacia las personas que protagonizan y difunden este tipo de quejas en los canales de difusión públicos y privados.

El punto de partida de la intervención de Álvarez se situó en una alusión directa a la reciente salida de una periodista del equipo de su propio programa, motivada por la existencia de discrepancias con la línea editorial del espacio televisivo. A raíz de este acontecimiento, la conductora del formato expuso su visión sobre las protestas que surgen en torno a estas situaciones, señalando que existen ocasiones en las que determinadas personas se quejan de historias relacionadas con la libertad de expresión ante las cuales considera que se debería guardar silencio, debido a que el argumento empleado suena de una forma equivalente a «como si Ana Rosa se quejara de que los alquileres están muy altos».

Con el objetivo de delimitar y definir los acontecimientos donde, bajo su criterio, se sitúa la verdadera censura en el ejercicio comunicativo, la presentadora procedió a repasar una serie de casos concretos ocurridos en el ámbito nacional. Entre estos ejemplos, Henar Álvarez hizo mención explícita a la situación de los humoristas Facu Díaz y Quequé tras verse sentados en un banquillo de los juzgados como consecuencia de la realización de diversos chistes de contenido político. Asimismo, la monologuista recordó el episodio en el que una concejala perteneciente al Partido Popular (PP) procedió a cortar un monólogo de temática feminista durante las actividades programadas en la jornada del 8M, Día Internacional de la Mujer. Tras la exposición de estos escenarios, la comunicadora afirmó que la libertad de expresión se está tocando, pero remarcó que este hecho no guarda ninguna relación con la denominada «dictadura woke» que señalan algunos analistas.

Por otra parte, la conductora de ‘Al cielo con ella’ abordó el argumento habitual que se utiliza de forma recurrente para rebatir las posturas de aquellos profesionales que denuncian públicamente ser víctimas de la censura. Álvarez explicó que ante estas quejas siempre se suele argumentar el hecho de que el afectado disponga de una columna escrita, un libro publicado o intervenciones en múltiples programas de televisión. Ante esta réplica, la humorista manifestó que es necesario darles la razón a quienes exponen ese contraargumento, ya que la tienen y, además, es la manera en la que se les desarma en el marco de la discusión pública.

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El cierre del bloque del monólogo televisivo se produjo mediante una confesión por parte de la presentadora que generó las risas entre los asistentes al plató. Henar Álvarez concluyó su exposición ironizando sobre la evolución de las posturas en los medios de comunicación al declarar: «Joder, es que mirad cómo pasa la vida… ¡Que estoy de acuerdo con Pablo Motos! Es que no se puede decir nada. Mira a lo que hemos llegado».