El desarrollo de la última gala de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ ha dejado uno de los momentos más tensos de la presente edición de 2026. Claudia Chacón protagonizó un fuerte desencuentro con su compañero Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo tras conocer que este la había nominado de forma directa. La revelación se produjo al desvelarse que Alvar y Aratz Lakuntza hicieron uso del beneficio del Tridente Dorado para modificar la configuración de la lista de nominados de la semana, una decisión que la participante mallorquina recibió inicialmente con muestras de absoluto asombro al llevarse las manos a la boca.

Sin embargo, la sorpresa inicial de la participante dio paso de inmediato a una reacción de ira contra el que consideraba su amigo en el concurso de Telecinco. Al sentirse traicionada por la estrategia de su compañero, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ comenzó a proferir diversos improperios a voz en grito, asegurando que Alvar era un «falso» y amenazando con desvelar supuestas conversaciones privadas en las que, según su versión, el robinsón habría criticado al resto de los integrantes del grupo fuera de cámaras.

En el transcurso de su intervención, Chacón acusó a Alvar Seguí de ser un estratega y llegó a asegurar que, si hubiese tenido la oportunidad, habría intentado forzar una relación sentimental ficticia con ella con el único propósito de asegurar su permanencia en el programa hasta la fase final. Estas declaraciones y la agresividad verbal mantenida durante varios minutos provocaron una reacción inmediata en el plató de Telecinco, donde el público asistente comenzó a proferir sonoros abucheos hacia la actitud de la concursante al considerar que sus descalificaciones personales cruzaban líneas inaceptables.

A pesar de las protestas del público en el plató, la participante continuó con los reproches sin permitir el derecho a réplica de su compañero, aludiendo a teorías previas de Nagore Robles y admitiendo que diversas personas la habían avisado sobre el comportamiento de Alvar cuando este observó que ella se salvaba de las expulsiones. Ante la insistencia de los ataques, el nieto de Miguel de la Quadra-Salcedo argumentó que los motivos de su nominación se debían a los recientes actos de la concursante en la isla, recordándole de forma directa que había robado una lata y que había perdido otra.

La justificación de Alvar no frenó la actitud de la mallorquina, quien incrementó la intensidad de sus descalificaciones llamándolo «traicionero» y «sinvergüenza», al tiempo que invadía por momentos su espacio personal. Durante el altercado, los presentadores del espacio televisivo, Ion Aramendi y María Lamela, se mantuvieron impasibles sin intervenir para calmar la situación o frenar las restricciones que Chacón imponía al turno de palabra de su interlocutor.

El conflicto en la Palapa se extendió a otros robinsones, ya que Alba Paul y Darío Linero aprovecharon la coyuntura para posicionarse en contra de Alvar Seguí, acusándolo igualmente de mantener una doble cara ante las cámaras y de actuar por pura estrategia. Finalmente, la disputa concluyó con una advertencia directa de Claudia Chacón hacia el concursante, a quien amenazó con la frase «te vas a enterar», prometiendo represalias por su nominación antes de cerrar una de las conexiones más controvertidas de la noche.