La última gala de ‘Supervivientes 2026: Tierra de Nadie’, emitida este martes, ha deparado una nueva y trascendental ceremonia de salvación en la que los espectadores han decidido liberar a Claudia Chacón de la lista de nominados. La concursante ha logrado el favor del público en una noche especialmente complicada, marcada de forma previa por un agrio altercado con su compañero Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo y por el percance de Ivonne Reyes. Con este veredicto, José Manuel Soto, Borja Silva y Darío Linero permanecen en la palestra y continúan en riesgo de expulsión de cara a la próxima gala del formato de telerrealidad.

El proceso de salvación de esta semana revestía una importancia crucial para el devenir del concurso, al tratarse de una de las nominaciones más duras de la edición por congregar a cuatro pesos pesados del programa. La proximidad de la recta final del espacio de Telecinco incrementa el valor estratégico de estas decisiones de la audiencia, volviendo los indultos mucho más decisivos para los participantes que aspiran a culminar la experiencia en Honduras.

La tensión se apoderó de la cita televisiva antes incluso de dar comienzo la propia ceremonia oficial. Los acontecimientos se precipitaron cuando Claudia Chacón descubrió que Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo la había nominado de manera directa tras hacer uso, junto a Aratz Lakuntza, del beneficio del Tridente Dorado para modificar las nominaciones vigentes. Al conocer la noticia, la joven entró en brote y protagonizó un desagradable y duro rifirrafe con el nieto de Miguel de la Quadra-Salcedo, empañando los momentos previos al veredicto.

La presentadora María Lamela, encargada de dirigir el acto desde la playa de Honduras, fue desvelando de forma progresiva el estado de los votos de la audiencia. En primer lugar, la comunicadora gallega confirmó la permanencia en la lista de nominados de Borja Silva y de Darío Linero, dos perfiles que cuentan con un respaldo significativo de seguidores procedentes de su participación previa en ‘La isla de las tentaciones’. De este modo, la resolución definitiva de la noche quedó acotada a un duelo final entre Claudia Chacón y José Manuel Soto, dos concursantes abiertamente enfrentados en la isla debido a sus diferentes visiones sobre la supervivencia.

En el colofón de la gala de ‘Tierra de Nadie’, se resolvió el enigma del televoto. Los espectadores determinaron que Claudia Chacón fuera la salvada de la noche al acumular un mayor volumen de apoyos en comparación con José Manuel Soto. Tras escuchar su nombre, la concursante se mostró sumamente emocionada y rompió a llorar, quedando sin palabras ante una resolución que la sitúa muy cerca de batir el récord de ocasiones en las que ha sido liberada de la eliminación en primer lugar durante la edición.

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El resultado de esta votación adquiere una relevancia singular al haberse producido frente a rivales de gran calado como Soto, Darío o Borja. A pesar de las intensas polémicas que protagoniza en la convivencia, como el reciente enfrentamiento mantenido con Alvar Seguí, el dictamen del público consolida a Claudia Chacón como una de las claras favoritas de la audiencia para alcanzar la final de ‘Supervivientes 2026’ y optar a la victoria del concurso.