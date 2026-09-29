Martes 29 de septiembre de 2026. Ceuta: muy nuboso, lluvia escasa; máxima 25°C, mínima 20°C; probabilidad de precipitación 70%.

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Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la jornada en España estará marcada por nubosidad y precipitaciones en varias zonas. Los valores y probabilidades citados en este texto proceden de los XML municipales públicos de AEMET para las capitales. En Ceuta la combinación de nubosidad y lluvia escasa podría afectar a la movilidad en las franjas de mayor inestabilidad.

Norte peninsular

Bilbao: máxima 33°C, mínima 18°C; nuboso; viento S a 20 km/h; probabilidad de lluvia 45%.

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A Coruña: máxima 25°C, mínima 18°C; muy nuboso con lluvia; viento S a 40 km/h; probabilidad de lluvia 100%.

Centro peninsular

Madrid: máxima 26°C, mínima 18°C; muy nuboso; viento S a 15 km/h; probabilidad de lluvia 0%.

Zaragoza: máxima 29°C, mínima 18°C; intervalos nubosos con lluvia; viento SE a 10 km/h; probabilidad de lluvia 100%.

Sur peninsular

Ceuta: máxima 25°C, mínima 20°C; muy nuboso con lluvia escasa; viento E a 10 km/h; probabilidad de lluvia 70%.

Sevilla: máxima 32°C, mínima 18°C; nubes altas; viento S a 5 km/h; probabilidad de lluvia 5%.

Mediterráneo

Barcelona: máxima 28°C, mínima 22°C; muy nuboso con lluvia; viento NO a 15 km/h; probabilidad de lluvia 100%.

València: máxima 29°C, mínima 20°C; intervalos nubosos con lluvia; viento SE a 10 km/h; probabilidad de lluvia 100%.

Islas Baleares

Palma de Mallorca: máxima 30°C, mínima 20°C; nuboso; viento S a 5 km/h; probabilidad de lluvia 35%.

En Baleares la cobertura nubosa puede alternar con claros según evolucione la situación durante el día.

Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria: máxima 28°C, mínima 23°C; intervalos nubosos; viento E a 15 km/h; probabilidad de lluvia 35%.

El patrón general en Canarias será de nubes intermitentes con posibilidad moderada de precipitación.

Recomendaciones

En Ceuta, con muy nuboso y lluvia escasa (probabilidad 70%), lleve protección frente a la lluvia y consulte la previsión por franjas antes de salir.

En las capitales con probabilidad de lluvia 100% (A Coruña, Zaragoza, Barcelona y València) ajuste desplazamientos y planifique alternativas por posibles precipitaciones.

Si se va a mover al aire libre, atienda al viento: A Coruña registra rachas del S a 40 km/h y Bilbao del S a 20 km/h.

Los datos proceden de los XML municipales públicos de AEMET para capitales. AEMET actualiza avisos y previsiones conforme evoluciona la situación atmosférica.

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