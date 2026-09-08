MADRID. — Los estudiantes españoles de 15 y 16 años han sufrido una caída inédita en sus competencias académicas, registrando las peores puntuaciones desde que comenzó a publicarse el Informe PISA en el año 2000. Según los datos de la evaluación internacional publicados este martes por la OCDE, España se aleja del promedio del mundo desarrollado al perder 23 puntos en comprensión lectora (hasta los 451), 16 en matemáticas (457) y 8 en ciencias (477) respecto a la edición de 2022.

Lee tambien: Las causas de la debacle educativa en PISA: la adicción a las pantallas, la falta de esfuerzo y aulas más complejas minan los resultados

Dado que la OCDE estima que una variación de 20 puntos equivale aproximadamente a la pérdida de un curso escolar, el retroceso sitúa a un tercio del alumnado español sin el nivel mínimo exigido para desenvolverse en lectura o resolver operaciones matemáticas básicas. En el extremo opuesto, la tasa de estudiantes con rendimiento excelente en España se sitúa en cotas mínimas: solo un 2% en lectura y un 4% en matemáticas.

Un descalabro global con causas de concentración y recursos

Lee tambien: España busca retener talento científico: los jóvenes investigadores, pieza clave del futuro

El declive no es exclusivo del sistema español, sino que responde a una tendencia de «bajada continuada» a escala global que afecta incluso a referentes educativos como Japón, Corea y Estonia. Entre los factores señalados por el estudio para explicar el retroceso destacan el incremento del uso de pantallas, la falta de disciplina y concentración en las aulas, la caída del hábito lector por placer y la gestión de una mayor diversidad sin los medios adecuados.

A nivel interno, cerca del 49% de los directores de centros en España reporta déficit de profesorado y un 72% denuncia escasez de personal de apoyo, como psicólogos, educadores especiales y sanitarios.

Materia España (2025) Promedio OCDE Variación España vs. 2022 Lectura 451 461 -23 puntos Matemáticas 457 463 -16 puntos Ciencias 477 482 -8 puntos

Autocrítica en el Ministerio y caída de las autonomías

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha admitido los malos resultados asegurando que el Gobierno hace «autocrítica», aunque ha descartado —con el respaldo del analista senior de PISA, Tue Hangreen— que el origen de la caída se deba a la reforma educativa de la Lomloe.

Por comunidades autónomas, el descenso ha sido generalizado, destacando por su gravedad las caídas del País Vasco y la Comunidad Valenciana. En el caso de Cataluña, la OCDE decidió excluir sus datos del informe internacional debido a que la muestra no resultó representativa, tras dejarse fuera en el proceso de examen a un 23,2% del alumnado seleccionado.