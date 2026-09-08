El presidente ceutí votó de forma unánime con el Gobierno central la inclusión de las instalaciones portuarias para alojar migrantes, según revelan los documentos oficiales.

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Las actas de dos reuniones de alto nivel celebradas esta semana entre el Ejecutivo central y la Ciudad Autónoma de Ceuta demuestran que su presidente, Juan Jesús Vivas, apoyó sin reservas y de manera unánime el uso de las instalaciones del puerto de Ceuta para reubicar temporalmente a los migrantes que permanecen en las calles. Este respaldo contrasta con el posterior rechazo de la infraestructura por parte de la administración local, un giro que ha desatado la indignación en el Gobierno central y la posterior toma del control de la zona portuaria por parte del Ministerio de Transportes para acoger a unos 1.000 migrantes.

Según los documentos oficiales a los que se ha tenido acceso, el primer compromiso formal quedó recogido el pasado lunes durante la reunión por videoconferencia del comité de situación. En esa cita, presidida por Pedro Sánchez y con la participación de varios ministros y del propio Vivas, se abordó la urgente necesidad de aliviar la presión migratoria tras los episodios de tensión vividos en la ciudad.

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Durante la sesión, el presidente del Gobierno apeló a la «solidaridad» para «garantizar la convivencia» mediante la reubicación provisional de las personas que pernoctan en la vía pública. Vivas se adhirió a este llamamiento, condenó las manifestaciones violentas registradas en los días previos y defendió la conveniencia de acordar un plan para aliviar la situación en la ciudad.

Voto unánime para incluir el puerto

En el turno de acuerdos, Vivas aceptó la inclusión de dos parcelas de la ampliación de poniente del puerto de Ceuta, gestionadas por el Ministerio de Transportes, dentro del listado de espacios disponibles. A cambio, el Ejecutivo accedió a retirar del Real Decreto 681/2026 otros recintos cuyo uso rechazaba de pleno la Ciudad Autónoma, como polideportivos, la fábrica de harinas o el hospital militar.

El acta refleja explícitamente que la propuesta fue somentida a consulta de los asistentes y «se aprueba con el voto unánime de los representantes», sin que Vivas realizara objeción alguna.

El respaldo del mandatario ceutí se ratificó al día siguiente, martes a primera hora, durante la reunión del Consejo de Seguridad Nacional. En dicho encuentro, presidido también por Sánchez, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, presentó formalmente la modificación del decreto para incluir los terrenos portuarios y retirar los recintos polémicos. El órgano emitió un informe favorable y el acta fue aprobada por unanimidad sin observaciones por parte de Vivas, paso previo e imprescindible para su posterior tramitación en el Consejo de Ministros.

Giro político y acusaciones de «sabotaje»

Pese a los acuerdos alcanzados en ambas comisiones, el Consejo de Administración del Puerto de Ceuta —órgano donde la administración autonómica cuenta con un peso mayoritario— votó el pasado viernes en contra de ceder las instalaciones por un resultado de 11 votos a 4. Desde las filas del Partido Popular se ha justificado esta decisión argumentando que el puerto constituye una «infraestructura crítica» y que su utilización para la acogida de migrantes resulta inapropiada.

Por su parte, la respuesta del Gobierno central no se ha hecho esperar. Fuentes del Ejecutivo califican el cambio de postura de Vivas como un acto de deslealtad institucional enfocado a demorar la resolución de la crisis migratoria, mientras que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tachado la maniobra de «sabotaje», justificando con ello la intervención estatal para asumir la gestión directa del área portuaria.