La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha declarado que lo más importante es transmitir seguridad a las familias y con ello tranquilidad en el inicio del curso escolar en Ceuta.

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Durante una entrevista en ‘La Hora de la 1’, la ministra confirmó que los 35 centros educativos de la ciudad autónoma cuentan desde el 1 de septiembre con seguridad privada. Esta medida busca fortalecer la confianza de las familias ante el inicio del nuevo año académico.

Con estas acciones, el Gobierno español reafirma su compromiso con la seguridad en el entorno escolar, garantizando un ambiente propicio para la educación de los estudiantes en Ceuta.

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