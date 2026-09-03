En un gesto inédito y cargado de simbolismo, Su Majestad el Rey Felipe VI se ha puesto en contacto este miércoles con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, para felicitar a todos los ceutíes con motivo del Día de Ceuta y trasladarles el respaldo firme de la Corona en un momento especialmente sensible para la región.

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Durante la conversación telefónica, el monarca expresó su pleno convencimiento de que la ciudad superará los desafíos actuales «juntos y unidos», contando con el afecto y la solidaridad del conjunto de los españoles. Asimismo, el Rey reiteró su compromiso explícito de visitar Ceuta en cuanto sea posible.

Un gesto inédito desde la Zarzuela

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Más allá del contacto personal con la Presidencia ceutí, la Casa del Rey ha marcado un hito en su estrategia de comunicación institucional. A través de su cuenta oficial en la red social X, el Palacio de la Zarzuela difundió una fotografía del salón de audiencias en la que lucen juntas las banderas de Ceuta, España y la Unión Europea.

La imagen fue acompañada por un escueto pero contundente mensaje:

“Hoy, 2 de septiembre, es el Día de Ceuta. La Corona y todos, con nuestra ciudad. Unidad, convivencia y futuro.”

Esta iniciativa, que según fuentes de la Casa Real se extenderá progresivamente al resto de comunidades y ciudades autónomas en sus respectivas festividades, adquiere una relevancia singular al estrenarse precisamente con Ceuta. El pronunciamiento coincide con la severa crisis migratoria que afronta la ciudad desde finales de julio y llega ante las dificultades de agenda para concretar una visita presencial del monarca en el norte de África en el corto plazo.