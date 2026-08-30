Con siete especias básicas —comino, pimentón, cúrcuma, coriandro, pimienta negra, canela y laurel— puedes cambiar por completo sopas, arroces, guisos y verduras. En Ceuta, muchos puestos del Mercado Central de Abastos venden especias a granel, lo que facilita probar mezclas como el ras el hanout o comprar semillas enteras para tostar.
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En los días de calor, un toque de comino, pimentón o cúrcuma levanta verduras y arroces sin recurrir a salsas pesadas. En otoño e invierno, las mismas especias aportan fondo a guisos y cremas; la clave está en adaptar la intensidad más que en multiplicar ingredientes.
Las especias básicas que merece la pena tener
Piensa en tu despensa como un equipo: suficiente variedad para cubrir sabores distintos sin dispersarte. Empieza por 5–7 y completa según tus platos favoritos.
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- Comino: cálido y terroso. Ideal con legumbres, verduras, arroz y adobos.
- Pimentón (dulce o agridulce): aporta color y un ahumado suave; excelente en sofritos, patatas y guisos.
- Cúrcuma: color y notas herbales; útil en cremas, arroces y salteados.
- Coriandro molido (o semillas trituradas): cítrico y ligeramente dulce; aporta frescura a adobos y marinados.
- Pimienta negra: base universal; mejor molerla justo antes de usar.
- Canela: dulce-especiada; funciona en postres y en algunos guisos salados con moderación.
- Laurel: para cocciones largas (caldos, legumbres, guisos).
- Nuez moscada: intensa; ralla muy poca en bechamel, cremas o verduras al horno.
- Clavo/Cardamomo: potentes; úsalos con precaución.
- Orégano: mediterráneo; perfecto en tomatados y marinados.
Cómo usarlas: métodos sencillos que siempre funcionan
Saber cuándo añadirlas salva muchos platos. Tres pautas prácticas:
1) Tuesta las especias en el sofrito cuando sea posible
Añade comino, pimentón u orégano durante el sofrito con un chorrito de aceite y remueve rápido: así se liberan aceites aromáticos. Evita que el pimentón se queme; fuego moderado y movimiento constante.
2) Ajusta la intensidad con cantidades pequeñas
Empieza con poca cantidad y rectifica al final; como referencia práctica, prueba 1/4 cucharadita por ración para especias potentes y sube gradualmente. Las especias molidas pierden aroma con el tiempo, por lo que a veces habrá que añadir un poco más: se estima que las molidas conservan su potencia entre 6–12 meses y las enteras entre 2–3 años si se almacenan bien.
3) Reserva toques finales para aromas delicados
Para cúrcuma, coriandro y pimienta conviene usar parte al inicio y añadir una pequeña cantidad al final para que el aroma destaque. La nuez moscada ralláda funciona mejor en el último minuto.
Combinaciones fáciles (sin recetas complicadas)
Adaptables a lo que tengas en casa; úsalas como punto de partida.
- Legumbres más aromáticas: comino + laurel + pimentón. Remata con pimienta al servir.
- Verduras salteadas: cúrcuma + orégano + un toque de comino. Una cucharadita de yogur o unas gotas de limón equilibran.
- Arroz o guarniciones: comino + pimentón + laurel. Un toque mínimo de cúrcuma aporta color.
- Tomate y salsas: orégano + pimentón; añade pimienta negra al final para profundidad.
- Crema de verduras: cúrcuma o nuez moscada en pequeñas dosis; ajusta con sal y un hilo de aceite.
- Platos de influencia magrebí: si encuentras ras el hanout en el Mercado Central de Abastos, úsalo con moderación para tajines o guisos.
Consejos para que tus especias duren y sepan mejor
Guarda las especias en tarros bien cerrados, en un lugar fresco y sin luz directa. Las semillas enteras conservan mejor el aroma: mólelas o tuéstalas justo antes de usarlas.
Si empiezas con 5–7 especias y practicas estas combinaciones, tu despensa será versátil y manejable. Aprende una mezcla cada semana y adapta las cantidades hasta que encuentres el equilibrio que prefieres.