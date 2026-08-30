Con siete especias básicas —comino, pimentón, cúrcuma, coriandro, pimienta negra, canela y laurel— puedes cambiar por completo sopas, arroces, guisos y verduras. En Ceuta, muchos puestos del Mercado Central de Abastos venden especias a granel, lo que facilita probar mezclas como el ras el hanout o comprar semillas enteras para tostar.

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En los días de calor, un toque de comino, pimentón o cúrcuma levanta verduras y arroces sin recurrir a salsas pesadas. En otoño e invierno, las mismas especias aportan fondo a guisos y cremas; la clave está en adaptar la intensidad más que en multiplicar ingredientes.

Las especias básicas que merece la pena tener

Piensa en tu despensa como un equipo: suficiente variedad para cubrir sabores distintos sin dispersarte. Empieza por 5–7 y completa según tus platos favoritos.

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Comino : cálido y terroso. Ideal con legumbres, verduras, arroz y adobos.

: cálido y terroso. Ideal con legumbres, verduras, arroz y adobos. Pimentón (dulce o agridulce) : aporta color y un ahumado suave; excelente en sofritos, patatas y guisos.

: aporta color y un ahumado suave; excelente en sofritos, patatas y guisos. Cúrcuma : color y notas herbales; útil en cremas, arroces y salteados.

: color y notas herbales; útil en cremas, arroces y salteados. Coriandro molido (o semillas trituradas): cítrico y ligeramente dulce; aporta frescura a adobos y marinados.

(o semillas trituradas): cítrico y ligeramente dulce; aporta frescura a adobos y marinados. Pimienta negra : base universal; mejor molerla justo antes de usar.

: base universal; mejor molerla justo antes de usar. Canela : dulce-especiada; funciona en postres y en algunos guisos salados con moderación.

: dulce-especiada; funciona en postres y en algunos guisos salados con moderación. Laurel : para cocciones largas (caldos, legumbres, guisos).

: para cocciones largas (caldos, legumbres, guisos). Nuez moscada : intensa; ralla muy poca en bechamel, cremas o verduras al horno.

: intensa; ralla muy poca en bechamel, cremas o verduras al horno. Clavo / Cardamomo : potentes; úsalos con precaución.

/ : potentes; úsalos con precaución. Orégano: mediterráneo; perfecto en tomatados y marinados.

Cómo usarlas: métodos sencillos que siempre funcionan

Saber cuándo añadirlas salva muchos platos. Tres pautas prácticas:

1) Tuesta las especias en el sofrito cuando sea posible

Añade comino, pimentón u orégano durante el sofrito con un chorrito de aceite y remueve rápido: así se liberan aceites aromáticos. Evita que el pimentón se queme; fuego moderado y movimiento constante.

2) Ajusta la intensidad con cantidades pequeñas

Empieza con poca cantidad y rectifica al final; como referencia práctica, prueba 1/4 cucharadita por ración para especias potentes y sube gradualmente. Las especias molidas pierden aroma con el tiempo, por lo que a veces habrá que añadir un poco más: se estima que las molidas conservan su potencia entre 6–12 meses y las enteras entre 2–3 años si se almacenan bien.

3) Reserva toques finales para aromas delicados

Para cúrcuma, coriandro y pimienta conviene usar parte al inicio y añadir una pequeña cantidad al final para que el aroma destaque. La nuez moscada ralláda funciona mejor en el último minuto.

Combinaciones fáciles (sin recetas complicadas)

Adaptables a lo que tengas en casa; úsalas como punto de partida.

Legumbres más aromáticas : comino + laurel + pimentón. Remata con pimienta al servir.

: comino + laurel + pimentón. Remata con pimienta al servir. Verduras salteadas : cúrcuma + orégano + un toque de comino. Una cucharadita de yogur o unas gotas de limón equilibran.

: cúrcuma + orégano + un toque de comino. Una cucharadita de yogur o unas gotas de limón equilibran. Arroz o guarniciones : comino + pimentón + laurel. Un toque mínimo de cúrcuma aporta color.

: comino + pimentón + laurel. Un toque mínimo de cúrcuma aporta color. Tomate y salsas : orégano + pimentón; añade pimienta negra al final para profundidad.

: orégano + pimentón; añade pimienta negra al final para profundidad. Crema de verduras : cúrcuma o nuez moscada en pequeñas dosis; ajusta con sal y un hilo de aceite.

: cúrcuma o nuez moscada en pequeñas dosis; ajusta con sal y un hilo de aceite. Platos de influencia magrebí: si encuentras ras el hanout en el Mercado Central de Abastos, úsalo con moderación para tajines o guisos.

Consejos para que tus especias duren y sepan mejor

Guarda las especias en tarros bien cerrados, en un lugar fresco y sin luz directa. Las semillas enteras conservan mejor el aroma: mólelas o tuéstalas justo antes de usarlas.

Si empiezas con 5–7 especias y practicas estas combinaciones, tu despensa será versátil y manejable. Aprende una mezcla cada semana y adapta las cantidades hasta que encuentres el equilibrio que prefieres.

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