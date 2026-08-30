Un buen sofrito suele cocinarse a fuego medio-bajo durante 20–30 minutos hasta que las verduras han reducido y la mezcla adquiere densidad; esa base cambia el perfil de arroces, guisos, legumbres y salsas. En Ceuta, el Mercado Central ofrece verduras frescas que ayudan a conseguir ese sabor más redondo.
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No hace falta complicarse: hace falta técnica. Aquí tienes pasos claros y aplicables a cualquier temporada.
Qué es (y qué no es) un buen sofrito
Un sofrito es una mezcla de verduras y/o aromáticos cocinados lentamente para liberar dulzor y aroma. No es un salteado rápido ni una fritura agresiva. La idea es que los ingredientes trabajen hasta convertirse en una base integrada que aporte sabor al resto del plato.
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Ingredientes básicos: simplicidad con calidad
Los clásicos suelen incluir:
- Cebolla
- Pimiento
- Ajo
- Tomate (fresco o triturado)
Más que añadir ingredientes, importa el equilibrio y la calidad. Verduras de temporada y bien maduras ofrecen mejor resultado; un exceso de ajo o pimiento puede desplazar el conjunto.
El orden importa: cómo empezar bien
Comienza por lo que necesita más tiempo en ablandarse y sigue con lo que se cocina más rápido.
- Cebolla: primero, por su aporte de dulzor y cuerpo.
- Pimiento: después, para integrar su sabor sin amargar.
- Ajo: al final de la fase “seca” o incluso más tarde, para evitar quemarlo.
- Tomate: al añadirlo cuando la base ya está blanda se rehoga y reduce con mejor sabor.
Si el tomate entra demasiado pronto con fuego alto, puede cocerse sin reducir y dejar un sabor más ácido.
Temperatura y paciencia: el secreto del sabor
El objetivo es favorecer la reducción y una caramelización suave de los azúcares naturales. Por eso conviene:
- Fuego medio-bajo: evita quemar la base y permite concentrar sabores.
- Remover de vez en cuando, especialmente al añadir tomate.
- No tapar en exceso para que el líquido evapore y el sofrito gane cuerpo.
Para una referencia práctica, usa alrededor de 1–2 cucharadas (15–30 ml) de aceite por cada 250 g de verduras y ajusta según el tipo de sartén y la cantidad.
Trucos que marcan la diferencia
1) Un corte adecuado
Trozos pequeños y regulares se cocinan de forma uniforme; piezas grandes tardan más y dejan texturas dispares.
2) Mantén el control del sabor
Una pizca de sal al inicio ayuda a que la cebolla suelte jugo, pero el ajuste final conviene hacerlo al probar el plato.
3) Tomate: rehoga hasta reducir
El tomate debe perder parte de su agua para que el conjunto quede redondo; si está muy líquido, necesita unos minutos más.
4) Adapta según el plato
Para guisos potentes, concentra el sofrito; para salsas ligeras, reduce menos. El sofrito es flexible: cambia su intensidad según el objetivo.
¿Sofrito tradicional o con atajos?
Hay quien tritura verduras para lograr una textura fina desde el principio y quien recurre a productos preparados. La versión casera permite controlar punto, textura e intensidad; si usas preparados, procura cocinarlos lo suficiente para que los sabores se integren.
Cómo conservar y aprovechar el sofrito
Conviene hacer un poco más y reservar. Un sofrito bien cocinado aguanta mejor en la nevera y sirve para iniciar guisos, acelera salsas o enriquecer legumbres.
Orden, fuego controlado y paciencia bastan para mejorar cualquier plato: domina esa base y el resto sale a favor del sofrito.