Un buen sofrito suele cocinarse a fuego medio-bajo durante 20–30 minutos hasta que las verduras han reducido y la mezcla adquiere densidad; esa base cambia el perfil de arroces, guisos, legumbres y salsas. En Ceuta, el Mercado Central ofrece verduras frescas que ayudan a conseguir ese sabor más redondo.

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No hace falta complicarse: hace falta técnica. Aquí tienes pasos claros y aplicables a cualquier temporada.

Qué es (y qué no es) un buen sofrito

Un sofrito es una mezcla de verduras y/o aromáticos cocinados lentamente para liberar dulzor y aroma. No es un salteado rápido ni una fritura agresiva. La idea es que los ingredientes trabajen hasta convertirse en una base integrada que aporte sabor al resto del plato.

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Ingredientes básicos: simplicidad con calidad

Los clásicos suelen incluir:

Cebolla

Pimiento

Ajo

Tomate (fresco o triturado)

Más que añadir ingredientes, importa el equilibrio y la calidad. Verduras de temporada y bien maduras ofrecen mejor resultado; un exceso de ajo o pimiento puede desplazar el conjunto.

El orden importa: cómo empezar bien

Comienza por lo que necesita más tiempo en ablandarse y sigue con lo que se cocina más rápido.

Cebolla : primero, por su aporte de dulzor y cuerpo.

: primero, por su aporte de dulzor y cuerpo. Pimiento : después, para integrar su sabor sin amargar.

: después, para integrar su sabor sin amargar. Ajo : al final de la fase “seca” o incluso más tarde, para evitar quemarlo.

: al final de la fase “seca” o incluso más tarde, para evitar quemarlo. Tomate: al añadirlo cuando la base ya está blanda se rehoga y reduce con mejor sabor.

Si el tomate entra demasiado pronto con fuego alto, puede cocerse sin reducir y dejar un sabor más ácido.

Temperatura y paciencia: el secreto del sabor

El objetivo es favorecer la reducción y una caramelización suave de los azúcares naturales. Por eso conviene:

Fuego medio-bajo : evita quemar la base y permite concentrar sabores.

: evita quemar la base y permite concentrar sabores. Remover de vez en cuando , especialmente al añadir tomate.

, especialmente al añadir tomate. No tapar en exceso para que el líquido evapore y el sofrito gane cuerpo.

Para una referencia práctica, usa alrededor de 1–2 cucharadas (15–30 ml) de aceite por cada 250 g de verduras y ajusta según el tipo de sartén y la cantidad.

Trucos que marcan la diferencia

1) Un corte adecuado

Trozos pequeños y regulares se cocinan de forma uniforme; piezas grandes tardan más y dejan texturas dispares.

2) Mantén el control del sabor

Una pizca de sal al inicio ayuda a que la cebolla suelte jugo, pero el ajuste final conviene hacerlo al probar el plato.

3) Tomate: rehoga hasta reducir

El tomate debe perder parte de su agua para que el conjunto quede redondo; si está muy líquido, necesita unos minutos más.

4) Adapta según el plato

Para guisos potentes, concentra el sofrito; para salsas ligeras, reduce menos. El sofrito es flexible: cambia su intensidad según el objetivo.

¿Sofrito tradicional o con atajos?

Hay quien tritura verduras para lograr una textura fina desde el principio y quien recurre a productos preparados. La versión casera permite controlar punto, textura e intensidad; si usas preparados, procura cocinarlos lo suficiente para que los sabores se integren.

Cómo conservar y aprovechar el sofrito

Conviene hacer un poco más y reservar. Un sofrito bien cocinado aguanta mejor en la nevera y sirve para iniciar guisos, acelera salsas o enriquecer legumbres.

Orden, fuego controlado y paciencia bastan para mejorar cualquier plato: domina esa base y el resto sale a favor del sofrito.

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