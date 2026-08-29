En Ceuta, donde según AEMET las máximas veraniegas suelen acercarse a 30 °C, subir el aire acondicionado sin estrategia encarece la factura y no siempre mejora el confort.

Lee tambien: La psicología de los hábitos: cómo crearlos y mantenerlos sin esfuerzo extra

De dónde entra y se queda el calor

El calor en una vivienda llega por tres vías: la radiación solar que incide en ventanas y fachadas, el aire exterior si ventilamos en horas calurosas, y el calor acumulado en paredes, muebles y techos. Reducir la entrada solar y limitar la acumulación facilita que cualquier sistema de refrigeración trabaje menos.

Ventilar con criterio

Abran ventanas cuando el aire exterior sea más fresco que el interior y ciérrenlas antes de que el termómetro suba. En Ceuta, las horas de mayor insolación suelen concentrarse entre las 12:00 y las 17:00; evite ventilar en ese tramo si la temperatura externa supera la interna.

Lee tambien: Plantas de interior fáciles de cuidar: guía práctica para elegir y mantenerlas

Aprovecha las horas frescas para renovar el aire y crear corrientes cruzadas.

para renovar el aire y crear corrientes cruzadas. No ventiles durante el pico térmico si el exterior está más caliente: abrir solo suma carga.

si el exterior está más caliente: abrir solo suma carga. Ventilación por franjas: renueva cada estancia cuando aporte mejora real, y cierra cuando deje de hacerlo.

Sombra y control de persianas: prevenir es ahorrar

Evitar que el sol llegue al vidrio es la medida más eficaz y económica. La protección exterior (toldos, persianas exteriores) corta la radiación antes de que caliente el interior.

Persianas y toldos en ventanas expuestas reducen significativamente la ganancia térmica.

en ventanas expuestas reducen significativamente la ganancia térmica. Prioriza elementos exteriores sobre cortinas interiores siempre que sea viable.

sobre cortinas interiores siempre que sea viable. Combina soluciones: persianas bajadas durante el día y apertura por las mañanas/tardes frescas.

Minimiza la acumulación de calor dentro

Incluso con sombra y ventilación, los electrodomésticos y textiles pueden mantener la sensación de calor.

Evita fuentes de calor en las horas de mayor temperatura: cocinar o planchar a mediodía aumenta la carga interna.

en las horas de mayor temperatura: cocinar o planchar a mediodía aumenta la carga interna. Programa tareas generadoras de calor (lavado, secado, planchado) a primeras horas o por la noche.

(lavado, secado, planchado) a primeras horas o por la noche. Textiles más ligeros en ropa de cama y cortinas reducen la sensación térmica sin tocar el termostato.

Aire acondicionado: ajuste antes que potencia

Un equipo bien regulado consume menos y mantiene confort estable. No busque «frío a tope»: alejar mucho la temperatura interior de la exterior eleva el gasto eléctrico.

Temperatura razonable : un ajuste moderado reduce trabajo del compresor.

: un ajuste moderado reduce trabajo del compresor. Usa modos adecuados (automático o ventilador) para evitar ciclos ineficientes.

(automático o ventilador) para evitar ciclos ineficientes. No abras ventanas mientras el equipo está enfriando: pierdes energía y sube el consumo.

mientras el equipo está enfriando: pierdes energía y sube el consumo. Mantenimiento: filtros limpios y rejillas despejadas mejoran la eficiencia.

Ventiladores: efecto inmediato y bajo consumo

Un ventilador mejora la sensación térmica moviendo aire y facilitando la evaporación del sudor; con un consumo mucho menor que un aire acondicionado.

Combínalo con sombra y ventilación para reducir la carga del equipo frío.

con sombra y ventilación para reducir la carga del equipo frío. Colócalo en zonas de uso (salón, dormitorio) para generar corriente útil.

en zonas de uso (salón, dormitorio) para generar corriente útil. Apágalo al salir de la estancia: su efecto es local y temporal.

Trucos rápidos y adaptativos

Ropa ligera y ventilación localizada rinden más que bajar varios grados la temperatura de toda la casa.

Reparte la carga : protege del sol las zonas que no se usan para concentrar el enfriamiento donde conviene.

: protege del sol las zonas que no se usan para concentrar el enfriamiento donde conviene. Observa la inercia térmica de tu vivienda (paredes gruesas, cristales antiguos) y ajusta horarios de ventilación y sombreado en función de cómo responde.

de tu vivienda (paredes gruesas, cristales antiguos) y ajusta horarios de ventilación y sombreado en función de cómo responde. Pequeños cambios, gran impacto: toldos, orientaciones y hábitos de uso suelen reducir consumo sin obras caras.

Un enfoque práctico

Proteger del sol, ventilar en los momentos adecuados, evitar acumulaciones de calor y usar equipos con criterio reduce consumo y mejora el confort. En Ceuta, donde las máximas estivales pueden ser persistentes, adaptar horarios y priorizar protección exterior suele marcar la diferencia.

Te puede interesar