Jorge Buxadé reclama la iniciativa parlamentaria para exigir la responsabilidad criminal del presidente del Gobierno por presuntos delitos contra la seguridad del Estado.

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El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha reclamado llevar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La formación promueve acusar al jefe del Ejecutivo por presuntos delitos de «traición y contra la seguridad del Estado», apelando para ello al mecanismo recogido en la Carta Magna.

Buxadé ha animado a las fuerzas políticas a sumarse a la iniciativa impulsada por su partido para activar el artículo 102 de la Constitución Española, precepto que regula el procedimiento para exigir la responsabilidad criminal de los miembros del Consejo de Ministros en el ejercicio de sus funciones.

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El cauce constitucional de la acusación por traición

El artículo 102 de la Constitución establece que la imputación por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado cometidos por el presidente o miembros del Gobierno exige un procedimiento parlamentario agravado. Para su tramitación, la iniciativa debe ser presentada de forma explícita por, al menos, la cuarta parte de los diputados del Congreso y requerir posteriormente la aprobación por mayoría absoluta de la Cámara Baja.

De salir adelante este trámite, la causa quedaría en manos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para el enjuiciamiento de los acusados. La petición de Vox se suma a la ofensiva parlamentaria de la oposición contra la gestión del Ejecutivo en relación con la seguridad nacional y la crisis fronteriza.